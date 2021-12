Deputado insiste no fim da meia-entrada

Arthur Gandini

02/12/2021 | 00:07



O deputado estadual Arthur do Val (Patriota), conhecido como Mamãe Falei, pediu ontem que uma promessa sua fosse gravada. “Se eu conseguir a derrubada desse veto e essa lei entrar em vigor, garanto que, na mesma semana, a gente vai ter a baixa de ingressos (nos cinemas e teatros). Isso estou deixando gravado aqui e quero que me cobrem.”

A declaração foi dada em entrevista para a página do Facebook do Diário. E a promessa tem relação com o PL (Projeto de Lei) 300/20, de sua autoria, que acaba com o direito à meia-entrada no Estado de São Paulo. A ideia polêmica tem gerado, desde que foi proposta, em abril do ano passado, críticas nas redes sociais por parte de opositores do parlamentar.

O projeto foi aprovado em outubro deste ano pela Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo). Contudo, foi vetado no mesmo mês pelo governador João Doria (PSDB), desafeto do parlamentar.

Arthur do Val defende que a meia-entrada é injusta ao, por exemplo, ser um direito de estudantes com alto poder aquisitivo e negada a empregadas domésticas que trabalham para esses jovens. Também afirma que o direito resulta no aumento dos preços dos ingressos como forma de compensar a queda no lucro dos estabelecimentos culturais. O parlamentar articula a derrubada do veto.

Questionado pelo Diário se há alguma garantia de que os preços iriam cair após a aprovação do PL, a aposta é na autorregulação do mercado, pensamento conservador na economia. “Só há um jeito de garantir e não é o tabelamento de preço. É garantindo a concorrência. O mercado cultural é hiperconcorrido. Ninguém está dizendo que os emprésários são bonzinhos. O cara, se ele não baixar o valor do ingresso, o concorrente dele vai baixar.”



Artilharia

O parlamentar é pré-candidato ao governo de São Paulo e não faltaram críticas ao atual chefe do Palácio dos Bandeirantes, que pretende ser eleito presidente e se mudar para o Palácio da Alvorada em 2022. Doria, na sua visão, não tem chances eleitorais e não aceitaria uma eventual proposta para compor como vice em uma chapa com o ex-juiz Sergio Moro (Podemos). “Apoio não se nega. Se sou o Moro e o Doria quer me apoiar, eu não negaria. Considero ser quase um delírio do Doria ser o candidato da terceira via”, disparou.

O deputado também criticou os principais postulantes da eleição nacional, o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Lula (PT). “O Bolsonaro é um traidor, um corrupto, um ladrão. Não só os filhos são, ele é um quadrilheiro. O Lula, no segundo turno, não é um candidato tão forte quanto se imagina. É um ex-presidiário”, atacou.

Arthur do Val é membro do MBL (Movimento Brasil Livre) e foi eleito em 2018 em meio ao movimento conservador que levou Bolsonaro à Presidência. Entretanto, ele nega que tenha sido apoiador do bolsonarismo. “No primeiro turno, não apoiei. Tenho mais de 25 vídeos contrários ao Bolsonaro. No segundo turno, a opção era ou você apoiava o Bolsonaro ou apoiava o PT”, justificou.



Entrevistas

