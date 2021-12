Sem atravessar o samba

Do Diário do Grande ABC



01/12/2021 | 23:59



Definitivamente, ainda não há clima para Carnaval. Acertadamente, quatro dos sete municípios do Grande ABC já se posicionaram contrários à realização dos festejos. E o motivo não poderia ser outro: a Covid-19. Com as celebrações de fim de ano batendo à porta, parece cedo para tratar deste tema, mas não é. Os prefeitos precisam desde já proibir os desfiles e outras manifestações públicas, além de desencorajar a realização de eventos em ambiente privado.



A ômicron, variante do coronavírus que foi detectada na África, se espalhou pelo mundo e já chegou ao Brasil, é mais um alerta de quanto pode ser precipitado e imprudente colocar o bloco na rua.



São Bernardo, São Caetano, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra já disseram não à Folia. Santo André, Diadema e Mauá preferem esperar a reunião do Consórcio Intermunicipal, marcada para terça-feira, para manifestarem suas opiniões. A regionalidade sempre foi bandeira empunhada por este Diário. É extremamente importante que a região se una em torno de determinado tema e que todos os pontos de vista sejam debatidos antes de se chegar a um veredicto.



Desta vez, entretanto, não há muito o que esperar. Neste caso, a escolha é entre preservar vidas ou contribuir para o avanço de uma doença que já matou mais de 600 mil pessoas no País.



Embora seja nítida a vontade das pessoas de retomarem seu modo de viver como era antes da pandemia, este é um momento de cautela. Muitos sacrifícios já foram feitos e o relaxamento poderá significar uma nova onda de horror.



Ainda não é possível falar da Covid como coisa do passado. Famílias inteiras ainda não se refizeram das perdas que tiveram por conta da doença. Da mesma forma, há os que venceram a doença, mas que lutam para se recuperar das sequelas. Autorizar o Carnaval agora seria, literalmente, atravessar o samba. Colocar desnecessariamente todos em risco.