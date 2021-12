Enel investe R$ 48,8 milhões em melhorias para os andreenses

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



02/12/2021 | 00:01



A Enel, empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica no Grande ABC, esmiuçou informações ontem sobre os investimentos feitos em Santo André nos últimos quatro anos. Entre 2018 e 2021, foram R$ 48,8 milhões, tanto na melhoria da qualidade do serviço quanto em ações sociais para apoiar o desenvolvimento do município.

Foram instalados, por exemplo, 200 equipamentos telecomandados, dispositivos que permitem religar os clientes mais rapidamente e reduzir os locais sem energia em casos de interrupção no fornecimento. Essas ações têm por objetivo evitar curto-circuito nas redes aéreas, interrupções no fornecimento de energia, redução de ocorrências e desligamentos e melhoria contínua nos indicadores técnicos e de qualidade da empresa, além de aumentar a confiabilidade no sistema elétrico da região.

A empresa realizou ainda 83 mil podas de árvores com galhos próximos ou em contato com a rede elétrica no município, além de instalar 183 quilômetros de spacer cable, uma rede compacta mais resistente ao toque de objetos externos, além de 462 religadores monopolares. A Enel informou ainda que expandiu a rede elétrica com a construção de linhas de subtransmissão e distribuição, e cinco subestações. Ao todo, estima-se que as ações beneficiaram aproximadamente 370 mil casas, comércios e outros.

“Fazemos manutenções frequentes na região. Mas, antes disso, temos um longo trabalho de planejamento e previsão de obras para entender em quais locais há o aumento de demanda e as melhores soluções tecnológicas para atender esse crescimento”, disse Vincenzo Ruotolo, responsável pela área de infraestrutura e redes da Enel.

A companhia prevê investir mais R$ 82 milhões nos próximos quatro anos, com a construção de linhas de distribuição aérea e também subterrâneas.

A Enel, por meio de chamada pública, selecionou projetos de eficiência energética nos setores de iluminação, climatização, motores e instalação de sistemas fotovoltaico em prédios públicos e privados pelo Estado. Os projetos contemplados em Santo André foram do CESA (Centro Educacional de Santo André), sobre eficiência de iluminação e instalação de fotovoltaico de 76,38KWp e substituição de 740 lâmpadas antigas por LED, e da UFABC (Universidade Federal do ABC), com o projeto de eficiência energética e fotovoltaico, em que foram instaladas placas solares fotovoltaicas e substituídas lâmpadas fluorescentes por modelos LED