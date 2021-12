Sto.André amplia horário de funcionamento dos parques; três ficam até 22h

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



02/12/2021 | 00:01



Moradores de Santo André que buscam os parques da cidade para prática esportiva ou lazer terão mais tempo à disposição nos espaços, já que a Prefeitura ampliou o horário de funcionamento dos equipamentos administrados pela Secretaria do Meio Ambiente e Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André).

Com a medida, que passou a valer ontem, três parques tiveram a abertura estendida até as 22h, o que garantiu mais duas horas aos frequentadores.

Os parques da cidade foram fechados em março de 2020 devido à pandemia da Covid-19 e reabertos parcialmente, em horário reduzido, apenas para caminhada, durante a fase amarela do Plano São Paulo, do governo do Estado, em agosto do mesmo ano. Em julho de 2021, a administração municipal autorizou a realização de outras atividades nos parques.

Atualmente, os parques Celso Daniel, Deputado José Cicote (Central), Palhaço Estremilique (Regional da Criança) e Antonio Pezzollo (Chácara Pignatari) funcionam das 6h às 20h. O Parque do Pedroso fica aberto das 8h às 17h e os demais equipamentos, das 6h às 18h.

A partir desta quarta-feira os parques Ana Brandão (Juventude), Cidade dos Meninos, Dep. Ulisses Guimarães e Norio Arimura funcionarão das 6h às 18h. Os parques Central e Regional da Criança abrirão das 6h às 20h.

Os parques Antonio Flaquer (Ipiranguinha), Antonio Pezzollo (Chácara Pignatari), Celso Daniel e Parque Escola passam a funcionar das 6h às 22h. O Parque do Pedroso funcionará das 7h às 17h.