Banco Pan e Creditas acirram briga no segmento

01/12/2021 | 17:00



O C6 Bank tem entre seus concorrentes o Banco Pan, o ex-banco tradicional Panamericano, que era muito focado em financiamento de veículos e se digitalizou no início de 2020. Agora apenas em versão digital, quer impulsionar sua atuação no financiamento online e, em setembro, adquiriu 80% da Mobiauto, uma grande plataforma digital para comercialização de veículos.

Outra que buscou reforço similar foi a fintech Creditas, que fez parceria com a Kavak para oferecer crédito aos clientes da startup que atua na compra e venda online de automóveis.

O banco digital Neon afirma não ter intenção de ingressar no financiamento de carros no momento, mas "não descarta a possibilidade de, no futuro, oferecer o produto para melhor atender a necessidade dos clientes". O Inter também não está na área mas diz estar "constantemente estudando produtos para incrementar seu portfólio". Por estar em período de silêncio, o Nubank, outro que não atua no ramo, não se posicionou.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.