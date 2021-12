Mini Cooper S E Countryman ALL4 – Shadow Edition chega ao Brasil; veja detalhes tecnológicos do modelo

Da Redação

O Mini Cooper S E Countryman ALL4 – Shadow Edition chegou ao mercado brasileiro. O modelo é limitado a 30 unidades no País, cada uma custando R$ 299.990. O principal atrativo o visual escurecido.

No quesito tecnologia, o Mini Cooper S E Countryman ALL4 – Shadow Edition vem equipado com:

sistema de som Hi-Fi Harman Kardon,

Mini Head-Up Display,

tela sensível ao toque de 8,8”,

sistema de navegação Mini Professional com informação de transito em tempo real,

assistente de direção,

conexão com Apple CarPlay,

faróis full led direcionais,

painel digital,

serviço de conectividade com ligação inteligente de emergência,

sistema com Concierge disponível 24X7.

A conexão entre o smartphone e o carro através do aplicativo Mini App é outro destaque, compatível com os sistemas iOS ou Android.

O Mini App fornece informações sobre o status do veículo a qualquer momento. Por exemplo, permite a operação remota de comandos como o destravamento das portas e saber a localização do veículo.

Dentre os itens de conforto e conveniência podem-se destacar:

revestimento dos bancos em couro,

ajuste elétrico do assento com 2 memórias,

ar-condicionado digital dual-zone,

teto solar panorâmico,

rebatimento dos espelhos retrovisores,

Comfort Access,

abertura e fechamento automático do porta-malas,

sensores de estacionamento dianteiro

e traseiro com Parking Assistant.

Todas as 30 unidades do Mini Cooper S E Countryman ALL4 – Shadow Edition serão produzidas na planta de Oxford, na Inglaterra, e terão a mesma configuração:

carroceria Preto Midnight com teto contrastante na cor Cinza Melting,

combinação de cores especifica para este modelo,

outros destaques do exterior ficam destacados com o nome da versão (Shadow Edition) no teto,

grafismos no paralama dianteiro,

capo dianteiro que aumentam o estilo e exclusividade da versão.

Por dentro, as faixas especiais da versão também estão aparentes no painel e nas soleiras das portas do Mini Cooper S E Countryman ALL4 – Shadow Edition e completam o visual.

O Mini Cooper S E Countryman ALL4 – Shadow Editioné equipado com um motor TwinPowerTurbo com três cilindros de 1.499 cilindradas, que trabalha em conjunto com um motor elétrico que juntos rendem 224 cv de potência e 385 Nm de torque a partir de 1.300 rpm.

A transmissão é automática Steptronic de seis marchas e a tração é integral nas quatro rodas.