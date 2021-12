Título eleva taekwondista da região a número 1 do mundo

Dérek BIttencourt



01/12/2021 | 00:01



A taekwondista de São Caetano Caroline Gomes dos Santos conquistou neste fim de semana o Mundial de Riyadh, na Arábia Saudita, e chegou ao topo do ranking mundial na categoria até 62 kg. O título conquistado sobre a tcheca Petra Stolboya (por 11 a 5) fechou uma temporada praticamente perfeita da atleta, que já havia subido ao lugar mais alto do pódio no Pan-Americano e no Aberto da Holanda – foi ainda bronze nos abertos do México, da Albânia e de Montenegro.

“Após um período difícil que vivemos, com esse retorno aos tatames ainda em adaptação pela pandemia, encerro este ano como a primeira do mundo na categoria -62 kg”, celebrou Caroline nas redes sociais.

Assim, dois atletas são-caetanenses lideram o ranking mundial em suas categorias: além de Caroline, Ícaro Miguel ocupa o topo da lista até 87 kg. “Devemos isso ao trabalho que vem sendo realizado”, enalteceu Marcelo Todaro, coordenador de taekwondo da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude.

Outra atleta da equipe da cidade que se deu bem nos últimos dias foi Sandy Macedo, nos Jogos Pan-Americanos da Juventude, em Cali, na Colômbia. Na final até 57 kg, ela venceu a portorriquenha Gianna Ortiz.