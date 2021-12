Rock in Rio anuncia Guns N' Roses, Måneskin e Djavan como atrações

30/11/2021 | 22:17



O Rock in Rio acaba de anunciar mais três atrações para agitar a Cidade do Rock entre os dias 2 e 11 de setembro de 2022. O festival de música e entretenimento confirmou o retorno do Guns N' Roses como headliner do Palco Mundo no dia 8 de setembro. No mesmo dia, sobem ao palco o grupo italiano Måneskin, que estreia em solo brasileiro. Já no dia 10, passando pela primeira vez pelo Palco Mundo do Rock in Rio, Djavan abre a noite que já tem confirmado Coldplay como atração principal, além de Camila Cabello e Bastille.

A banda de hard rock Guns N' Roses volta ao festival com seus hits épicos como Sweet Child O' Mine e Welcome To The Jungle, além das recém-lançadas ABSU?D e Hard Skool. A banda fecha a noite no Palco Mundo sob o comando do vocalista Axl Rose, que será acompanhado por Slash na guitarra, Duff McKagan no baixo, Richard Fortus na guitarra, Frank Ferrer na bateria, e os tecladistas Dizzy Reed e Melissa Reese.

A banda italiana vencedora do Eurovision 2021 Måneskin, uma das atrações mais pedidas pelos fãs da Cidade do Rock, farão apresentação inédita no Brasil. No setlist, claro que vai ter a canção de sucesso Beggin, que já possui mais de 750 milhões de reproduções no Spotify e viralizou no TikTok, se tornando uma das mais reproduzidas na plataforma, além de seus últimos lançamentos como I Wanna Be Your Slave e Mammamia.

Outro estreante no Palco Mundo, o festival traz, no dia 10 de setembro, o cantor Djavan, ícone da música brasileira e que passa por diversos estilos musicais em seu repertório, entre eles jazz, blues, pop, samba e a música flamenca. Embora a edição de 2022 marque sua primeira apresentação exclusiva no evento, Djavan esteve no Rock in Rio em 1991, quando fez uma participação especial no show de Santana cantando Oceano e Soweto.