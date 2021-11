Jojo Todynho confirma novo namorado após vazamento de fotos dos dois juntos

30/11/2021 | 16:11



É oficial! Jojo Todynho está namorando Lucas Souza. De acordo com o Extra, Lucas é um oficial do exército do Paraná e faz faculdade de Engenharia, além disso ele ingressou nas Forças Armadas no início do ano passado. Apesar de Jojo ter confirmado nas redes sociais o namoro, ela não ficou muito contente com a situação, já que fotos dela e do amado foram vazadas.

Nos Stories do Instagram ela soltou o verbo e explicou que havia criado uma conta privada na rede social para apenas pessoas conhecidas e lá ela compartilhava seu romance com Lucas. O que acabou rolando foi que alguém vazou as fotos que se espalharem pela web.

- Vazou uma foto minha e do Lucas. Não vazou, algum filho da p**a, alguma pessoa que eu confiava e é impossível descobrir quem foi, pegou isso e mandou para os sites de fofoca, que publicam a foto sem saber se a pessoa quer que publique. Se eu não postei no meu Instagram ou Facebook públicos é porque não queria falar. Infelizmente a gente convive com as pessoas e tem que lidar com o mau-caratismo.

A artista ficou revoltada com a situação, mas acabou postando uma foto com o namorado no Instagram confirmando o relacionamento.

Ainda desabafando, ela falou sobre os comentários a respeito do namoro e acabou revelando um detalhe a mais.

- Estão me chamando de palmiteira. O amor não tem cor. E obrigada pelo tenente bonitão, porque ele é mesmo. Bonito e gostoso. Oh, Deus, obrigada! Santa viagem para Cancún... Lucas não precisa de mídia. Se ele precisasse, o Instagram dele seria aberto. Ele é oficial, então obviamente não precisa do meu dinheiro e de biscoito. Aliás, nunca dei dinheiro para homem.

A vencedora de A Fazenda 12 afirmou que conheceu Lucas durante sua viagem para Cancún, mas na época ela ainda namorava Márcio Felipe. O relacionamento de Márcio e Jojo chegou ao fim em outubro, e ela já havia revelado que o motivo teria sido uma traição por parte dela. Quem vacilou fui eu.., disse ela na época.