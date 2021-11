Diadema finaliza a instalação da primeira ciclofaixa fixa da cidade, no canteiro da Av.Ulysses Guimarães

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



30/11/2021



A Prefeitura de Diadema vai inaugurar no domingo a primeira ciclofaixa permanente da cidade, que foi instalada na área do canteiro central da Avenida Ulysses Guimarães e terá 2.850 metros de comprimento, entre as ruas Cármina Gianetti Jannetta e Coripheu de Azevedo Marques. A atração deve ser divulgada oficialmente pelo prefeito José de Filippi Júnior (PT) na quinta-feira, durante evento sobre a programação de aniversário de 62 anos da cidade.

Com a ciclofaixa, a expectativa da administração é que a população ganhe mais saúde, com menos poluição sonora e menos gases que provocam o efeito estufa. “Estou muito animado com a entrega da primeira ciclofaixa permanente de Diadema. Esse é começo de uma série de investimentos que estão previstos no nosso plano de mobilidade. O documento foi aprovado pela Câmara e entregue em Brasília”, comemorou Filippi.

Para garantir a segurança de usuários e pedestres, a ciclofaixa ficará separada das faixas dos veículos por taxões e terá sinalização horizontal no asfalto. Todas as travessias terão placas de advertência. Ao longo da ciclofaixa serão instaladas placas de regulamentação, além das sinalizações de travessia para pedestres nas pasagens sem semáforo, com intuito de aumentar a atenção dos motoristas. A Prefeitura não informou o valor gasto na obra.