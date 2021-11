Arilza Coraça analisa derrota andreense no jogo dois da final

Dérek Bittencourt



30/11/2021 | 00:01



O Santo André/Apaba não conseguiu fazer a lição de casa e conquistar o Campeonato Paulista feminino de basquete no domingo, contra o Sesi Araraquara, no segundo jogo do play-off final. Amanhã, às 19h, novamente no ginásio do Parque Celso Daniel, no entanto, tem outra chance e o abatimento natural visto no semblante de todos ontem será transformado em motivação para o terceiro embate.

A técnica Arilza Coraça, inclusive, falou sobre os erros da sua equipe no duelo de anteontem. “Mesmo as nossas atletas sendo mais experientes, acho que o que pesou foi a ansiedade, ocasionando pressa em alguns momentos de trabalhar mais a bola, ter mais paciência, leitura melhor do jogo. E quanto você acelera demais, favorece quem corre mais”, explicou. “Viajamos para Araraquara, em bate-volta, e depois de dois dias já tivemos o segundo jogo, então é cansaço que vai acumulando. E o time adversário é bom, se não fosse não teria desclassificado a equipe de Itu. Mas continuamos acreditando nas meninas”, emendou a treinadora andreense.