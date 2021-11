Santo André anuncia primeiros reforços para o Paulistão 2022

Dérek Bittencourt



29/11/2021 | 21:31



O Santo André anunciou nesta segunda-feira, 29, os três primeiros reforços para o técnico Thiago Carpini utilizar no Paulistão 2022. São eles o zagueiro Rafael Esculápio, 21 anos, o lateral-esquerdo Thallyson, 30, e o atacante Rochinha, 24. O defensor e o jogador de ataque estavam no Bangu-RJ e foram adversários do Ramalhão no último Campeonato Brasileiro da Série D – Rochinha, inclusive, fez um dos gols na vitória do time carioca por 2 a 1, em pleno Estádio do Inamar. Já o lateral chega após defender o Neftçi Baku, do Azerbaijão.

Estas são as primeiras peças oficializadas pelo Santo André, que deverá se apresentar oficialmente para iniciar os treinos para o Paulistão amanhã. Entretanto, nem todos os jogadores contratados chegarão neste primeiro momento, já que alguns ainda estão disputando a Série A do Brasileiro. Já aqueles que encerraram neste fim de semana seus compromissos pela Série B, terão período de férias e chegam ao Ramalhão daqui três ou quatro semanas.

O Campeonato Paulista começa dia 26 de janeiro. O primeiro compromisso do Santo André é contra o Botafogo, em Ribeirão Preto. Na sequência, recebe o Corinthians, na primeira partida oficial do Estádio Bruno Daniel – a praça esportiva, aliás, deverá ser reinaugurada neste sábado, em evento conjunto com o Fundo Social de Solidariedade.