Esposa de Leonardo relembra momento conturbado na relação com o cantor: Estava em uma fase muito difícil do meu casamento

28/11/2021 | 16:10



Poliana Rocha, esposa do cantor Leonardo, desabafou sobre o relacionamento com o cantor ao publicar uma foto antiga no Instagram Stories neste domingo, dia 28.

Na imagem, a influenciadora e o sertanejo, que são casados desde o ano de 1995, aparecem abraçados com o filho, Zé Felipe. Na legenda, Poliana afirmou:

Estava em uma fase muito difícil do meu casamento. E o Zé abraçava o pai e me abraçava, e acabava me desmontando, sem saber de nada, na sua pureza de criança.

Vale lembrar que, recentemente, a esposa de Leonardo foi questionada sobre supostas traições cometidas pelo marido, mas preferiu não comentar sobre o assunto.