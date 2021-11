Palmeiras e Flamengo decidem título da Libertadores no Urugu

Dérek Bittencourt



27/11/2021 | 00:01



Após 66 dias da definição dos finalistas, Palmeiras e Flamengo, enfim, decidirão quem conquistará pela terceira vez a Copa Libertadores. A partir das 17h, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai, os dois últimos campeões do continente medem forças. Em comum, ambos somam altos investimentos e gestões modernas, equação que os deixou em destaque nas últimas temporadas. Detentor do título em 2019, o Rubro-Negro desponta como favorito pelo elenco com mais opções decisivas e melhor momento. Já o Verdão, vencedor de 2020, é franco-atirador e chega respaldado por eliminar o favorito Atlético-MG nas semifinais.

O Flamengo jogou sem força máxima em boa parte das últimas partidas. No entanto, recuperou alguns lesionados, casos de Rodrigo Caio, Arrascaeta e Pedro. “Não posso dizer quem está 50% ou 100%, mas todo o meu grupo está à disposição”, limitou-se a dizer o técnico Renato Gaúcho.

Arrascaeta deve ser titular, enquanto que Pedro inicia entre os reservas, bem como Michael, um suplente de luxo que na ausência do uruguaio mostrou que pode ser muito útil no duelo decisivo.

O Palmeiras também joga com o que tem de melhor, ou quase isso, pois está sem seu lateral-direito titular. Marcos Rocha, suspenso, dá lugar a Mayke, melhor marcador do que Gabriel Menino, jovem que também é opção para a posição. O técnico Abel Ferreira naturalmente não entregou a escalação, mas confirmou Felipe Melo titular.

Para tentar parar o Flamengo, como fez com o Galo, o treinador português deve usar três volantes no Palmeiras: Felipe Melo, Zé Rafael e Danilo.<TL>(com Estadão Conteúdo)

Amuletos do Verdão, Silvia e Nickollas Grecco vão ao Uruguai

Internacionalmente conhecidos, os mauaenses e palmeirenses Silvia e Nickollas Grecco embarcaram na madrugada de hoje rumo a Montevidéu, capital do Uruguai, para torcer pelo Verdão. Ambos foram convidados pelo clube pelo segundo ano consecutivo para assistirem in loco à final da Libertadores. Em janeiro, acompanharam do Maracanã a final contra o Santos e presenciaram Breno Lopes marcar o gol do título nos acréscimos. Agora, esperam novamente dar sorte.

“A mala pronta, o ingresso na mão, coração a mil e a certeza que nosso time vai entrar em campo para ganhar, vamos ser tri da Libertadores e bi, com dois campeonatos no mesmo ano. Estamos ansiosos, mas confiantes. Esperamos dar a mesma sorte que demos na última e Avanti Palestra. Aqui é coração, sangue, tudo verde”, disse Silvia Grecco, eleita em 2019 a torcedora do ano no Fifa The Best. Ela acredita em triunfo verde por 2 a 1. Já Nick está mais confiante: vitória por 2 a 0.<TL>

Estabelecimentos da região se preparam para exibir a partida

Bares e restaurantes do Grande ABC se preparam para receber palmeirenses e flamenguistas e transmitir o confronto pela final da Copa Libertadores. O jogo só começa às 17h, mas os estabelecimentos convocam torcedores desde cedo, para o almoço, até a hora da bola rolar – não há indicação de obrigatoriedade de apresentação do comprovante de vacinação contra Covid, mas recomenda-se levá-lo.

O Quintal del Carmem (Rua das Paineiras, 243, Jardim, Santo André) é praticamente um reduto palmeirense na região. Outro local em território andreense que terá exibição do duelo é o Boteco Maria (Av. Padre Manuel da Nóbrega, 216, Jardim). Já em São Bernardo, o Flag The Bar (Av. Kennedy, 304, Vila Marly) é opção, enquanto em São Caetano o Senhor Boteco (Av. Goiás, 645, Santo Antônio) oferece televisões e telões.

A final terá dois jogadores nascidos no Grande ABC em campo, ambos pelo lado do Flamengo: o são-bernardense Gabriel e o diademense David Luiz.