WhatsApp agora permite criação de figurinhas; veja como usar

Da Redação

Do 33Giga



24/11/2021 | 11:55



O WhatsApp lançou um novo recurso para usuários do aplicativo no Mac e em PCs. A partir de hoje, a plataforma recebe uma nova ferramenta para as versões Web e Desktop que permite aos usuários criar suas próprias figurinhas.

Para criar suas próprias figurinhas no WhatsApp, é simples. Acesse o Editor para criação de figurinhas a partir de qualquer chat > anexar (ícone do clipe de papel) > Figurinha e carregue uma foto para criar sua figurinha personalizada.

Ao criar suas próprias figurinhas, usuários podem delinear e cortar as fotos e até adicionar emojis ou palavras a elas – com isso, está pronta uma nova figurinha personalizada.

A novidade já está disponível para o WhatsApp Web e será disponibilizada para o aplicativo no Desktop na próxima semana.

Passo a passo para criar suas próprias figurinhas