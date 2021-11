Obituário - 24 de novembro de 2021

Ademir Medici

Do Diário Grande ABC



24/11/2021 | 00:05



Marisa Vitoria Vazzola de Migueli

(São Bernardo, 10-11-1950 – São Paulo, 19-11-2021)

A professora Marisa marcou seu nome no setor educacional da cidade de São Bernardo, lecionando em várias escolas, formando gerações de alunos e se aposentando como educadora.

Construiu uma linda história de vida, descendente de antigas famílias há décadas radicadas na cidade. Era filha de Arlindo Vazzola e de Ivone Tosi Vazzola. Seu marido, o Dr. Francisco de Migueli, também desenvolveu carreira em São Bernardo. Aqui foi delegado de polícia, aposentando-se na profissão.

Marisa Vitoria Vazzola de Migueli parte aos 71 anos. Foi sepultada no cemitério de Vila Euclides, no jazigo familiar, ao lado do irmão Julinho de Migueli, falecido há um ano. Professora Marisa deixa o esposo, Dr. Migueli, e um casal de filhos gêmeos, Francisco e Fernando.

A missa de sétimo dia será celebrada nesta quinta-feira, dia 25, às 19h, na igreja Santíssima Virgem, no Jardim do Mar, em São Bernardo.



SANTO ANDRÉ

Maria Aurelina Rodrigues Pais, 91. Natural de Aracaju (Sergipe). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 20. Jardim da Colina.

Pedro Horto, 90. Natural de Pires do Rio (Goiás). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Juarez Ribeiro Martins, 87. Natural de Juquiá (São Paulo). Residia na Vila Eldizia, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Freire de Lima, 83. Natural de Caruaru (Pernambuco). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sebastião Waldivino de Souza, 82. Natural de Três Pontas (Minas Gerais). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marco Antonio Cestare, 73. Natural de Santo André. Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 20. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Nadir Martins de Oliveira, 71. Natural de Santo André. Residia no Centro de Santo André. Dia 20. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Cleoneide Sartori Lima, 66. Natural de Fernandópolis (São Paulo). Residia no Centro de Osasco (São Paulo). Dia 20, em Santo André. Cemitério Bela Vista, em Osasco.

Neusa Marli Vianna de Toledo, 63. Natural de Santo André. Residia na Vila Lucinda, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Roberto Nunes, 52. Natural de Santo André. Residia na Vila Bela Vista, em Santo André. Dia 20, em São Bernardo. Jardim da Colina.

Diego dos Santos Arias, 35. Natural de Santos (São Paulo). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Marildes Carlucci Villa Roza, 87. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 20. Cemitério de Vila Euclides.

José Teixeira dos Santos, 83. Natural de Alagoa Nova (Paraíba). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério dos Casa.

Domitilia de Jesus Bento, 81. Natural de Portugal. Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério da Paulicéia.

Fusayoshi Suenaga, 80. Natural do Estado de São Paulo. Residia no Jardim Milena, em Santo André. Dia 20. Cemitério de Vila Euclides.

Francisco Pereira da Mata, 79. Natural de São João do Piauí. Residia no bairro dos Finco, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 19. Jardim da Colina.

Irene de Freitas, 76. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério dos Casa.

Paulo Duarte Ribeiro, 74. Natural de Anhumas (São Paulo). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria das Graças Cruz Martucci, 72. Natural de Caculé (Bahia). Residia na Chácara Real Parque, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério da Paulicéia.

Amadio Rodrigues, 72. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Cláudia, em São Bernardo. Dia 19. Memorial Jardim Santo André.

Arnaldo dos Santos, 69. Natural de Japoatã (Sergipe). Residia na Vila Euclides, em São Bernardo. Dia 19. Jardim da Colina.

Mauro Moreira, 68. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Vendedor. Dia 20, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.

Gilberto Luiz Nascimento, 65. Natural de Bocaiúva (Minas Gerais). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério do Baeta.

Janete Aparecida Martins, 64. Natural de Caseara (Paraná). Residia no Jardim Miranda do Sol, em Indaiatuba (São Paulo). Dia 20. Cemitério de Vila Euclides.

Shirlene da Silva Santos de Oliveira, 64. Natural de Carira (Sergipe). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério da Paulicéia.

Antonio José Guazzelli, 63. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 20, em Santo André. Jardim da Colina.

Maria Suzana dos Santos Lima, 60. Natural de Águas Belas (Pernambuco). Residia no Parque das Flores, em São Paulo, Capital. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Cleusa de Jesus Souza, 60. Natural de Ubaitaba (Bahia). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério dos Casa.

Juliana Livramento da Silva, 59. Natural de Santanópolis (Bahia). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério dos Casa.

Raimundo Pereira do Nascimento, 57. Natural de Boa Viagem (Ceará). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério dos Casa.

Mauro Lúcio dos Reis Silva, 53. Natural de Cataguases (Minas Gerais). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério do Baeta.

Marlene Hermínio Gomes, 48. Natural de Mata Grande (Alagoas). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério dos Casa.

Daniel da Silva Barbosa, 48. Natural de Ribeirão (Pernambuco). Residia no bairro Curucutu, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério dos Casa.

Perla Cristina Lino Tinti, 46. Natural de Santo André. Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 8. Memorial Jardim Santo André.

Robson Teixeira Calixto, 38. Natural de São Bernardo. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 19. Cemitério dos Casa.

Jonas Leite Ferreira, 38. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério dos Casa.

Liliani do Nascimento de Souza, 31. Natural do Guarujá (São Paulo). Residia no bairro Cachoeira, no Guarujá. Dia 20. Cemitério Municipal do Guarujá.



D I A D E M A

Solange dos Santos Dias, 64. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 20. Crematório Vila Alpina.

Luisa de França e Silva, 51. Natural de Diadema. Residia no Jardim Ruyce, em Diadema. Dia 20. Cemitério Municipal de Diadema.

Adjailson Abel da Silva, 41. Natural de Caruaru (Pernambuco). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 20. Vale da Paz.

Melania da Silva, 45. Natural de Lagoa da Canoa (Alagoas). Residia na Vila Constança. Dia 20. Cemitério Municipal de Diadema.



M A U Á

Edna Guirado Rossete, 84. Natural de Birigui (São Paulo). Residia no Jardim Ocara, em Santo André. Dia 20, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Lenice Pires Vasconcelos, 82. Natural de Porto Alegre (Rio Grande do Sul). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Pensionista. Dia 20, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Mauro Fontes, 67. Natural de Botucatu (São Paulo). Rsidia no Jardim Lusitano, em Mauá. Dia 20, em Santo André. Cemitério da Paulicéia, em São Bernardo