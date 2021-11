Daniel Cady se pronuncia sobre suposta crise no casamento com Ivete Sangalo

23/11/2021 | 09:10



Ivete Sangalo e Daniel Cady seguem juntos. O nutricionista resolveu esclarecer as especulações de que os dois vivem uma crise no casamento e até teriam se separado, já que Daniel foi visto sem aliança recentemente e as fotos com a cantora sumiram de suas redes sociais.

Na noite da última segunda-feira, dia 22, Daniel realizou uma transmissão ao vivo no Instagram com o tema descomplicando o emagrecimento, e antes mesmo de falar sobre o assunto, pôs fim às dúvidas sobre sua vida pessoal.

- Fofoca pura! A galera curiosa que está aqui para saber sobre minha vida pessoal, podem sair, numa boa. Deixa a galera que está interessada em aprender, em ter uma vida mais leve e buscar a saúde aqui. Minha verdade é essa, meu trabalho é esse. Não teve nada com meu casamento. Não sei de onde surgiu essa história. Alguma semente do mal viu eu reformulando meu Instagram, que eu fiz um lançamento das minhas camisetas inspiradas na natureza. O que ocorreu não foi nada mais que o lançamento de uma marca de camisas. Está tudo bem por aqui. O que era para ser uma surpresa bacana da camisa, virou esse reboliço. Ganhei em um dia 100 mil seguidores, curiosos né. O que muda na vida das pessoas isso? Está tudo tranquilo aqui, tudo em paz com a minha família, graças a Deus. Vamos ao que interessa, declarou.