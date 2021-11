Calçada cede e deixa feridos em Joinville durante lançamento de evento de Natal

23/11/2021 | 08:46



Uma calçada cedeu e dezenas de pessoas caíram sobre uma galeria fluvial no Rio Cachoeira, em Joinville, interior de Santa Catarina, durante um evento de Natal em frente à prefeitura, no início da noite da segunda-feira, 22. Promovida pela gestão municipal, a cerimônia seguiu normalmente com transmissão ao vivo no Instagram logo após o acidente. Foram 33 feridos, 21 adultos e 12 crianças, segundo a prefeitura. Nenhum teve ferimentos graves.

Imagens do ocorrido se espalharam nas redes sociais. O evento foi interrompido por 40 minutos e seguiu com as apresentações após as vítimas serem encaminhadas às unidades de saúde. Todas já receberam alta.

Na live da página da prefeitura de Joinville do Instagram, dezenas de perfis comentaram criticando a falta de sensibilidade da gestão municipal ao seguir com evento e com a transmissão mesmo após o acidente.

Registros dos comentários também estão sendo compartilhados na internet.

Em nota, a prefeitura informou que o evento continuou somente após a confirmação de que não havia nenhuma vítima em estado grave.