Após término com Shawn Mendes, Camila Cabello surge com visual platinado

21/11/2021 | 16:11



Camila Cabello surprendeu ao aparecer com uma maquiagem metálica e os fios platinados nas redes sociais. As imagens foram postadas apenas quatro dias após o anúncio do término com Shawn Mendes.

Na legenda, ela escreveu:

Estou com tudo, OK

Shawn e Camila namoraram por dois anos. Segundo informações do E!, teria sido o cantor a tomar iniciativa de conversar sobre o fim do relacionamento, que teria esfriado com o tempo.