Ex-marido de Adele se conformou com a ideia da cantora expor divórcio publicamente

20/11/2021 | 16:10



Ser casado com cantores ou compositores pode ter um lado negativo. Simon Konecki, ex-marido de Adele, está aí para provar! O empresário sempre foi muito discreto quanto a sua vida pessoal, mas assim que o casamento com a cantora acabou, em 2019, ele já sabia que alguns detalhes da separação viriam a público.

Segundo fontes do jornal The Mirror, Simon já estaria conformado com a ideia de Adele escrever sobre o divórcio em seu novo álbum - 30.

- Simon gosta de ficar fora do radar. Ele não comparece a grandes eventos glamorosos de Hollywood. Ele certamente não discute seu casamento com as pessoas. Ele teve que se conformar com o fato de que ela falaria. Ele sabia dos riscos que corriam. Esse é o tipo de artista que ela é, ela o coração na manga.

Apesar de tudo, a maior prioridade do casal é manter o filho Angelo, de nove anos de idade, seguro.

- Eles não deixam qualquer tensão pessoal passar por cima do que é melhor para Angelo. Eles têm uma dinâmica familiar muito moderna.

O novo álbum de Adele foi lançado na última sexta-feira, dia 19, e trouxe músicas muito emotivas, algumas gravadas especialmente como um recado para o filho.