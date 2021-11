Kylie Jenner grávida de gêmeos? Caitlyn Jenner deixa escapar que está esperando dois netos, mas não dá detalhes

20/11/2021 | 14:11



Será que tem mais um bebê vindo aí? Caitlyn Jenner deu uma recente entrevista ao Good Morning Britain, e segundo o Daily Mail, uma de suas falas pode na verdade ser uma dica de revelação!

Somando todos os dez filhos da estrela, ela possui 18 netos. Destes 18, um é de Kylie Jenner, quatro são de Kim Kardashian, três de Kourtney, um de Rob e um de Kloé. Dos filhos de seu primeiro casamento, são dois filhos de Burton, três de Casey e três de Brandon.

Com o anúncio de que Kylie está grávida, este número subiria para 19 netos, porém em certo momento, Caitlyn deixou escapar que existem dois bebês no forno!

A estrela ainda falou que sua meta é chegar aos 30 netos.

- As meninas não ficaram muito animadas com isso, mas eu imagino que eu, tendo dez filhos, a média é de que cada um tenha três filhos, mas talvez um filho tenha quatro, outro tenha dois, então estamos dentro do prazo. Eu amo metas e as meninas estão trabalhando nisso.

Agora só nos resta a dúvida, será que Kylie Jenner está grávida de gêmeos? Ou será que tem mais alguém da família esperando mais um filho?

