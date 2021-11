Misturando fatos com opinião

Júnior Carvalho



19/11/2021 | 00:33



Recentes declarações homofóbicas de proprietário de escola particular localizada em Santo André chegaram às câmaras da região. Como qualquer outro assunto relacionado a direitos humanos nos últimos anos no País, a LGBTfobia tem sido propagada no ambiente político camuflada de opinião. Na Câmara de Santo André, vereadores idealizaram moção de apoio ao dono do colégio, e situação semelhante se desenha na Câmara de São Caetano. O discurso é amparado na ideia de que a escola é particular e que, portanto, o empresário teria direito a emitir opiniões. Faria sentido se as declarações não se tratassem de conduta tipificada como crime de racismo pelo STF (Supremo Tribunal Federal), em 2019. São fatos, não pontos de vista. As moções de apoio ao discurso surgem às vésperas do Dia da Consciência Negra e ignoram a violência e perseguições políticas que vereadoras transexuais Brasil afora têm sofrido, como o caso de Benny Briolly (Psol, Niterói, Rio de Janeiro), que chegou a deixar o País no início do ano após receber ameaças de morte.

BASTIDORES

Patrocínio

Ex-presidente do Sindema (Sindicato dos Funcionários Públicos de Diadema), dirigente da CUT (Central Única dos Trabalhadores) e pré-candidata a deputada estadual pelo PT na cidade, Jandyra Uehara Alves tem reafirmado a posição de que não se incomoda com o fato de não ser a candidata patrocinada oficialmente pelo governo do prefeito José de Filippi Júnior (PT), que apostará no projeto de Josa Queiroz (PT), presidente da Câmara. Lideranças do governo afirmaram à coluna que a dirigente tem participado com frequência de eventos oficiais do Parque do Paço, sobretudo nas áreas de cultura e esportes.

Audiência

A Câmara de Santo André, presidida por Pedrinho Botaro (PSDB), realiza hoje audiência pública para debater o PPA (Plano Plurianual) 2022-2025 e a LOA (Lei Orçamentária Anual) de 2022, ambos protocolados recentemente pelo governo do prefeito Paulo Serra (PSDB). A plenária ocorrerá de forma virtual, às 10h, e será transmitida pelo YouTube (TV Câmara Santo André) e pelo site da própria casa (www.cmsantoandre.sp.gov.br). Perguntas sobre os temas deverão ser encaminhadas ao e-mail eventos@cmsantoandré.sp.gov.br.

Contas

Como esperado, a Câmara de Mauá aprovou as contas do ex-prefeito Donisete Braga (ex-PT) referentes ao exercício de 2016. Apesar de os balancetes receberem parecer pela rejeição do TCE (Tribunal de Contas do Estado), a casa derrubou a análise porque complicaria o hoje prefeito Marcelo Oliveira (PT). Naquele ano, o petista era presidente do Legislativo e assumiu interinamente a Prefeitura devido ao afastamento de Donisete, que se licenciou do cargo para cuidar da reeleição.

Visita

O ex-governador Márcio França (PSB) esteve ontem em São Caetano, onde participou de debate na Aciscs (Associação Comercial e Industrial de São Caetano) sobre os reflexos da pandemia de Covid-19 na atividade econômica e empreendedorismo. Em seu discurso, voltou a mirar no governador João Doria (PSDB) por, segundo ele, deixar pequenos empreendedores desamparados durante a crise sanitária.