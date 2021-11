Unipar investirá R$ 100 milhões para ampliar produção em Santo André

WilsoN Moço

Diário do Grande ABC



18/11/2021 | 16:52



Líder na produção de cloro, soda e PVC na América do Sul, a Unipar anunciou ontem que investirá cerca de R$ 100 milhões para ampliar sua capacidade de produção na unidade de Santo André, instalada no Polo Petroquímico de Capuava, divisa com Mauá. O aporte será destinado à instalação de um novo eletrolisador para produção de cloro e soda cáustica e também implantação de um forno de ácido clorídrico.



Com início estimado da operação no segundo semestre de 2023, o projeto de expansão prevê aumentar a capacidade produtiva de cloro e soda cáustica em aproximadamente 15%, mesmo índice na fabricação de ácido clorídrico. A capacidade instalada da companhia para produção destes insumos no País chegará, respectivamente, a 545 mil toneladas, 615 mil toneladas e 755 mil toneladas por ano.



"Este é um projeto de expansão de capacidade sustentável com captura de carbono. Usará energia renovável limpa para produzir cloro, soda cáustica e gerar hidrogênio verde que, por sua vez, será usado como insumo na produção de ácido clorídrico" explica Rodrigo Cannaval, diretor executivo de operações da Unipar.



A nova produção de cloro será direcionada para o processo de transformação para ácido clorídrico, viabilizando a entrada de mais 90 mil toneladas para o mercado. Esse produto é utilizado para atender, principalmente, os segmentos de saneamento (tratamento de água), com importante dimensão social, além de outros, como siderurgia e mineração, indústria de alimentos, biodiesel, química e petroquímica, mas também em novas aplicações, como no setor sucroenergético, para a produção de açúcar e álcool.



O ácido clorídrico é essencial para eliminar a presença de microrganismos que surgem e são prejudiciais ao processo de fermentação do mosto, uma mistura açucarada destinada à levedação alcoólica feita com o resultado da moenda da cana. A etapa é necessária para toda a cadeia produtiva, também responsável por derivados, como biogás e biometano (ambos concorrentes do gás natural), plásticos e princípios extraídos da cana-de-açúcar, usados como base na produção de cosméticos.



A Unipar também reforçará a oferta de soda vendendo o produto diretamente ao mercado, atendendo indústrias como as de produtos de limpeza e higienização, papel e celulose, entre outras. Outro benefício do investimento para expansão da produção e novos equipamentos em Santo André será em ganho de eficiência operacional nas manutenções da unidade de VC na mesma planta industrial. Ela passa a operar mais dias no ano, tendo impacto positivo na produtividade.



"Além do uso de energia renovável limpa em todo o processo de produção, este projeto tem mais um benefício ambiental, que é o calor gerado pela reação na produção de ácido clorídrico e será aproveitado para a produção de vapor para uso na unidade. Substituindo o consumo de gás natural e reduzindo em mais de 2.000 toneladas por ano a emissão de carbono", complementa Cannaval.