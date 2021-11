Black Friday da Fujifilm: produtos Instax estão com até 40% de desconto

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



18/11/2021 | 11:55



A Black Friday da Fujifilm oferecerá descontos de até 40% na coleção de câmeras e filmes da linha Instax, que entrega fotografias instantâneas. A promoção é válida no site oficial da marca e ficará no ar entre 19 e 29 de novembro. Confira, na galeria, a lista completa com descrição e valores promocionais.

Câmera Instantânea Instax Fujifilm Mini 9 – De R$ 359 por R$ 299 (https://bit.ly/2Z23mew) | Crédito: Divulgação/Fujifilm Câmera Instantânea Instax Fujifilm Mini 9 – De R$ 359 por R$ 299 (https://bit.ly/2Z23mew) | Crédito: Divulgação/Fujifilm × Câmera e Impressora para Smartphone Fujifilm Instax Mini LiPlay – De R$ 899 por R$ 699 (https://bit.ly/3FsoNVD) | Crédito: Divulgação/Fujifilm Câmera e Impressora para Smartphone Fujifilm Instax Mini LiPlay – De R$ 899 por R$ 699 (https://bit.ly/3FsoNVD) | Crédito: Divulgação/Fujifilm × Câmera Instantânea Instax Fujifilm Square SQ1 – De R$ 799 por R$ 449 (https://bit.ly/3Fvy2Ei) | Crédito: Divulgação/Fujifilm Câmera Instantânea Instax Fujifilm Square SQ1 – De R$ 799 por R$ 449 (https://bit.ly/3Fvy2Ei) | Crédito: Divulgação/Fujifilm × Combo de Filme Fujifilm Instax Mini Branco 100 Fotos – De R$ 315,90 por R$ 289 (https://bit.ly/3oIkTB8) | Crédito: Divulgação/Fujifilm Combo de Filme Fujifilm Instax Mini Branco 100 Fotos – De R$ 315,90 por R$ 289 (https://bit.ly/3oIkTB8) | Crédito: Divulgação/Fujifilm × Combo Câmera Instantânea Instax Fujifilm Square SQ1 + Filme Fujifilm Instax Square Branco com 10 Fotos – De R$ 858,90 por R$ 499 | Crédito: Divulgação/Fujifilm Combo Câmera Instantânea Instax Fujifilm Square SQ1 + Filme Fujifilm Instax Square Branco com 10 Fotos – De R$ 858,90 por R$ 499 | Crédito: Divulgação/Fujifilm ×