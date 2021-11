Imóvel desaba e deixa um morto e três feridos em morro do Rio

18/11/2021 | 07:37



Um homem morreu e pelo menos três pessoas ficaram feridas devido ao desabamento de um prédio de quatro andares no morro do Salgueiro, na Tijuca (zona norte do Rio), por volta das 20 horas da quarta-feira, 17. Até a publicação desta reportagem, a causa do desabamento não era conhecida. Não choveu na região na quarta-feira.

A construção ficava nos fundos de uma casa na rua Francisco Graça. Após o desabamento, bombeiros dos quartéis da Tijuca e de Vila Isabel, também na zona norte, foram ao local e iniciaram o trabalho de busca pelas vítimas, usando cães farejadores e drones.

Até as 22 horas, três pessoas haviam sido resgatadas com vida. Duas foram levadas para o hospital municipal Salgado Filho, no Méier (zona norte), e segundo a secretaria municipal de Saúde estão "estáveis, em observação".

A terceira foi conduzida ao hospital municipal Souza Aguiar, no centro, e será submetida a cirurgia, informou a secretaria.

Às 22h15 os bombeiros confirmaram que um homem, que estava preso sob os escombros, morreu. Seu nome não havia sido divulgado até a publicação desta reportagem.

A prefeitura não informou se o prédio tinha licença para ser habitado. A região é de moradias simples, muitas delas construídas pelos próprios moradores e sem fiscalização do poder público.