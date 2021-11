Sammy Lee revela que matriculou o filho em duas escolas diferentes

17/11/2021 | 09:11



Sammy ao lado de seu marido, Pyong Lee revelaram para os seus fãs e seguidores das redes sociais na última terça-feira, dia 16 que o filho do casal, Jake de apenas um ano e nove meses de vida, estuda em duas escolas diferentes ao mesmo tempo.

De acordo com o casal, a decisão de matriculara a criança em duas instituições diferentes foi tomada para que ele seja alfabetizado tanto em inglês quanto em coreano, já que tem a ascendência por conta de seu pai.

Claro que antes de decidir, nós pesquisamos muito. Vimos crianças um pouco mais velhas do que o Jake que falam cinco idiomas. Nosso cérebro é capaz de muito mais do que a gente imagina. Essa idade que o Jake está é a idade em que mais se aprende. Ou seja, a gente não pode se acomodar e achar que vai sobrecarregar. A gente é capaz. Nosso cérebro é uma máquina incrível, é fantástico o que ele pode fazer.

A influenciadora ainda contou que o casal conseguiu montar uma rotina com que o pequeno não fique sobrecarregado e que são eles que têm se cansado bastante com tudo isso.

Ele está amando essa rotina. A gente fica mais cansado porque tem que dirigir e trabalhar de dentro do carro. A gente ainda está se adaptando porque está no comecinho. Por causa da adaptação, a gente fica em frente à escola e vai falar com ele o tempo todo.