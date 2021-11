Gratuita e online: Conferência Anual de Startups e Empreendedorismo é realizada entre amanhã e sexta

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



16/11/2021 | 11:55



Entre amanhã e sexta (17 e 19 ), a Associação Brasileira de Startups (Abstartups) realiza a 8ª edição do CASE (Conferência Anual de Startups e Empreendedorismo). O evento é online e gratuito e espera atrair mais de 30 mil pessoas interessadas no ecossistema de inovação.

Em 2021, o tema da Conferência Anual de Startups e Empreendedorismo será ‘Somos CASE de sucesso’, que irá exaltar todos os empreendedores que se dedicam a empreender no Brasil e são capazes de superar os desafios a partir da inovação. O evento contará com mais de 30 stands virtuais de empresas patrocinadoras.

A Conferência Anual de Startups e Empreendedorismo terá ainda mais de 10 arenas de variados temas, como Talentos, Investimento, Cultura, Saúde e vários mais. Neste ano, será utilizada tecnologia de realidade aumentada para que os participantes sintam que estão realmente caminhando pela feira, assim como faziam na edição presencial.

O evento conta com nomes de peso do ecossistema, como:

Werner Vogels, CTO da Amazon, que falará pela primeira vez em um encontro na América Latina;

Aaron Ross, palestrante mundialmente conhecido também marcará presença;

Anna Lebedeva, Head de Marketing mundial Semrush;

João Pedro de Resende, CEO e co-founder da Hotmart;

Tiago Reis, Chairman da SUNO;

Amure Pinho, ex-presidente da Abstartups.

Todo evento é pensando em ser acessível para todo público, com descrição em Libras em todos os conteúdos e legendas nos conteúdos em língua estrangeira. Além disso, o Conferência Anual de Startups e Empreendedorismo contará com acessibilidade no site e em toda plataforma.

Além dos painéis e debates de conteúdo, será proporcionada experiência em uma plataforma nos eventos online de startups. Irão rolar jogos, interação, networking, mentorias, comunidades. Para encerrar, irá acontecer mais uma edição do Startup Awards, o Oscar das startups brasileiras, no dia 19/11. Assim como nas edições anteriores, serão contempladas 15 categorias. Veja a lista de finalistas em https://www.startupawards.com.br/indicados.