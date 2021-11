Morando pavimenta projeto para sair como vice ao Estado

Junior Carvalho



16/11/2021 | 05:28



O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), começou a pavimentar caminho para viabilizar candidatura a vice-governador do Estado na chapa encabeçada pelo atual vice Rodrigo Garcia (PSDB), nome do tucanato na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes no ano que vem.

A estratégia de Morando passa pela vitória do governador João Doria (PSDB) nas prévias do partido para a escolha do presidenciável, que ocorre domingo. A disputa interna envolve Doria, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e o ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio, mas esse último corre por fora. Nesse contexto, apurou o Diário, Morando já teria avisado a aliados que pretende se licenciar do comando do Paço para se dedicar à eventual campanha presidencial de Doria, seu principal aliado.

Nos últimos meses, Morando vem se dedicando a costurar sua candidatura a vice na chapa de Garcia. O prefeito, então, passou a flertar com o MDB e chegou a se encontrar com o ex-presidente Michel Temer, além da senadora sul-mato-grossense Simone Tebet, potencial presidenciável do partido no ano que vem. A aproximação visava trocar o tucanato pela legenda emedebista e, assim, viabilizar chapa PSDB-MDB na corrida estadual. Essa possível aliança, inclusive, foi materializada já na eleição de Bruno Covas (morto em maio), na corrida à prefeitura da Capital, no ano passado – o tucano teve como vice o então vereador emedebista Ricardo Nunes, que herdou a cadeira com a morte do prefeito. Nenhum avanço prático da possível ida de Morando ao MDB, porém, se concretizou.

Questionado recentemente sobre a possibilidade de ser vice de Garcia, Morando não confirmou, tampouco negou o projeto. O prefeito também disparou afagos ao MDB. “O MDB fez parte da nossa aliança aqui em São Bernardo (nas eleições de 2020). Quero registrar minha gratidão e minha simpatia pelo MDB. Não aceitaria coligação com um partido que não tivesse pensamentos muito parecidos. Quanto à questão de migração, nada acontece antes do término das prévias. Uma primeira etapa a ser cumprida são as prévias do PSDB, que, com todo respeito, tenho a convicção de que o governador João Doria será vitorioso”, disse, sem descartar a intenção em ser número dois na chapa de Garcia.

“Não existe candidatura para vice. Esse cargo é escolhido. Ninguém faz campanha para vice. Acima de tudo, sou prefeito e meu compromisso primordial é com São Bernardo”, despistou o prefeito.

Morando guarda lealdade a Doria desde as eleições de 2018, quando o hoje governador disputou voto a voto o governo do Estado com o então governador Márcio França (PSB). Naquela eleição, porém, Doria venceu em apenas duas das sete cidades (Santo André e São Caetano). Em eventual vitória do governador paulista, o tucanato vai para a corrida presidencial rachado na região, já que o prefeito Paulo Serra (Santo André) apoia Eduardo Leite nas prévias do partido