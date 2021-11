O trabalho e o abuso

Do Diário do Grande ABC



14/11/2021



Os trabalhadores da área de saúde deveriam ser reverenciados o tempo todo pela sua atuação. Com a pandemia, eles passaram a ser ainda mais merecedores de respeito. Eles colocaram suas vidas em risco para evitar que muitos outros brasileiros perdessem a batalha para a Covid-19, atuando por horas a fio e privando-se até do contato com familiares como medida protetiva.



Com a chegada das vacinas, saíram a campo para oferecer os imunizantes à população. E, mais uma vez graças a eles, a incidência de casos e de mortes geradas pelo coronavírus recuou ao ponto de, atualmente, ser possível levar uma vida quase igual à de antes de o vírus aparecer e mudar completamente a rotina de todos.



Em São Bernardo, estes profissionais da linha de frente da vacinação foram ‘premiados’ com a coação por parte da Secretaria de Saúde, que é comandada pelo médico Geraldo Reple Sobrinho, para que não registrassem o ponto em dois sábados. Em um deles trabalharam para aplicar as doses. Outro, em ação do Outubro Rosa, campanha para a prevenção do câncer de mama.



Segundo o sindicato que os representa, isso influencia diretamente os seus vencimentos, porque os profissionais deixam de ter direito a bonificação que é enviada pelo governo federal para quem está distribuindo os imunizantes.



Quem trabalha em qualquer função tem de receber. Ainda mais quando se dedicam à missão de salvar vidas. O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, tem obrigação de checar o que aconteceu e tomar providências. A primeira delas é ressarcir os prejuízos desses servidores que disseram ter deixado de anotar os períodos de atividade por medo de represálias por parte de seus superiores.



Além disso, tem de determinar que isso jamais volte a ocorrer. Ser gestor não é apenas economizar o dinheiro público. É também saber usar os recursos municipais para o bem estar da população.