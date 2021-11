Grande ABC registra mais 25 casos e três mortes de Covid

Da Redação



14/11/2021 | 00:30



Com boletins epidemiológicos de apenas três cidades, o Grande ABC confirmou ontem mais três mortes e 25 diagnósticos positivos de Covid. Os novos óbitos foram reportados por Santo André (dois) e São Bernardo. Já os casos constam nos informativos de Santo André (13), São Bernardo (nove) e São Caetano (três).

Com isso, desde o início da pandemia são 10.422 falecimentos e 268.437 infectados, sendo que, destes, 253.095 estão recuperados da doença.

Ontem as cidades da região aplicaram 2.811 vacinas contra o coronavírus, sendo 171 referentes à primeira dose, 2.332 à segunda e 308 reforços. Com isso, levando em consideração apenas moradores com 12 anos ou mais, 97% já iniciaram o esquema vacinal e 83,9% estão com a proteção completa.

No Estado, no decorrer da pandemia foram registrados 4.421.955 casos, sendo que 4.247.874 pessoas tiveram a doença e já estão recuperadas. Do total de pacientes internados, 456.953 estão recuperados e tiveram alta hospitalar. Foram registrados 153.058 óbitos.

No Brasil, de acordo com dados do Ministério da Saúde, foram registrados ontem mais 731 mortes e 14.642 diagnósticos positivos, sendo que, destes, 21.146.255 estão recuperados.