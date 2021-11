Diário do Grande ABC



13/11/2021 | 09:43



Uma das instituições mais importantes do Grande ABC, o Hospital Estadual Mário Covas, unidade referência em saúde na região que leva o nome do falecido político que idealizou e viabilizou o equipamento público, vive hoje um momento de interferência política.



A mudança de artigo do regimento, feita de forma discreta, sem dar holofote, para garantir à presidente da FUABC (Fundação do ABC), Adriana Berringer Stephan, a oportunidade de indicar o nome para a superintendência do Mário Covas, ao contrário do que sempre ocorreu, quando o nome sugerido partia do próprio hospital, foi a face mais evidente de uma ação orquestrada com o nítido objetivo de ter o controle político da unidade.



Agora, vem a notícia, publicada nesta edição do Diário, de que o infectologista Adilson Cavalcante, escolhido por Adriana com a anuência da administração de São Bernardo para assumir o Mário Covas a partir de 1º de dezembro, é dono de duas empresas médicas em São Paulo: a Whest Serviços Médicos Eireli e SMU Serviços Médicos de Urgência. O artigo 87º do regimento interno proíbe que funcionário da entidade exerça quaisquer atividades que sejam incompatíveis ou conflitantes com o exercício do cargo ou função, bem como com o horário de trabalho designado.



A própria instituição confirmou que Cavalcante é funcionário da FUABC há 16 anos, e que o médico garantiu que não há conflito de interesse na atividade particular. Mas deixou aberta uma brecha caso a irregularidade seja confirmada pela entidade: “O dirigente será submetido à assinatura de uma série de documentações obrigatórias exigidas pela FUABC”.



A presidente da FUABC precisa entender que o Hospital Mário Covas não é dela nem de seus aliados políticos. Não é de nenhum prefeito da nossa região. De nenhum secretário de Saúde. O Mário Covas é do povo. É do cidadão do Grande ABC. E essa bandeira será defendida pelo Diário, que não abre mão da missão de ser um porta-voz dos interesses da população das sete cidades.