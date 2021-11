Santo André emite carteirinha que garante prioridade aos autistas

Da Redação



12/11/2021 | 00:44



Santo André já emite a Ciptea (Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro de Autista), conhecida como carteirinha do autista e que assegura às pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista) o direito à atenção integral, pronto atendimento e prioridade no acesso aos serviços públicos e privados.

Para requerer o documento é necessário preencher o formulário no link encurtador.com.br/ovD19. Após envio da documentação, a Ciptea será mandada por e-mail em 30 dias, poderá ser impressa pelo solicitante ou retirada no Cras (Centro de Referência em Assistência Social).

A carteirinha é opcional, gratuita e garantida pela lei federal 13.977/20, conhecida como Lei Romeo Mion (Romeo é filho do apresentador Marcos Mion, um dos principais defensores da medida).

O secretário da Pessoa com Deficiência, Ivo Lima, diz que a lei é conquista para a comunidade TEA, pois fez com que os direitos garantidos às pessoas com deficiência contemplem essa população.