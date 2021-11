Taxa de desemprego na OCDE cai a 5,8% em setembro

09/11/2021 | 07:47



A taxa de desemprego dos países que integram a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico(OCDE) diminuiu pelo quinto mês consecutivo em setembro, mas permaneceu acima de níveis pré-pandemia. Relatório da OCDE divulgado nesta terça-feira, 9, mostra que a taxa de desemprego do grupo recuou para 5,8% em setembro, ante 6% em agosto.

Já em relação a fevereiro de 2020, um mês antes de a covid-19 ser declarada pandemia, a taxa de setembro ainda é 0,5 ponto porcentual maior. No fim de setembro, os países da OCDE tinham 38,7 milhões de desempregados, 1,1 milhão a menos do que no mês anterior, mas ainda 3,3 milhões acima do patamar de fevereiro de 2020, mostra o documento.