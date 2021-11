Procura-se o São Bernado FC

Dérek Bittencourt



09/11/2021 | 00:01



Procura-se Tigre. Também atende pelo nome de São Bernardo FC. Última vez visto no Estádio 1º de Maio, na semana passada. Era para ter comparecido em Ribeirão Preto para o primeiro jogo da final da Copa Paulista, domingo, contra o Botafogo, mas não apareceu. Tá, ok, estou exagerando um pouco. A equipe entrou em campo, mas em atuação irreconhecível, acabou derrotada por 2 a 0, trazendo grande desvantagem para o duelo da volta, domingo, em casa, no Grande ABC. Concordo que o adversário tem boas peças individuais (o que aquele baixinho Dudu joga é barbaridade!), investiu no time para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro e jogava em casa, sob calor de 32ºC. No entanto, a equipe aurinegra teve oportunidades para ter feito, no mínimo, um gol. Afinal, jogou com um a mais desde os 25 minutos do primeiro tempo, quando Hélio Paraíba foi expulso, e ainda desperdiçou uma penalidade no fim da etapa complementar, quando João Carlos parou em grande defesa do goleiro Igor Bohn.

Não tenho dúvida que o São Bernardo FC possa reverter o quadro na partida da volta. Aliás, tenho certeza que dois jogadores estão com sangue nos olhos para conquistar esse título, casos de Renan Diniz e João Carlos. Peças fundamentais para o título da Série A-2 do Paulista no primeiro semestre deste ano, acabaram falhando em Ribeirão Preto. Primeiramente o zagueiro, que furou ao tentar cortar o cruzamento e Bruno Michel (a lei do ex nunca falha; o atacante jogou na base do Tigre) mandou às redes. Depois, o atacante, que perdeu o precioso pênalti, este que deixaria a situação um pouco menos complicada para o Aurinegro. Lá do Céu, Marcelo Veiga deve ter dado um baita puxão de orelha nos dois – porque, se estivesse à beira do campo, o treinador teria xingado até a quinta geração de cada um (risos).

Por mais que o principal objetivo do São Bernardo FC já tenha sido alcançado, que era a classificação para o Campeonato Brasileiro da Série D, o bicampeonato da Copa Paulista fecharia com chave de ouro um ano especial, que começou justamente em luto por conta da morte de Marcelo Veiga em dezembro de 2020, vítima da Covid-19, mas teve uma reviravolta – em forma de homenagem – com o título da Série A-2 conquistado sobre o Água Santa. Levantar mais um troféu seria incrível. Afinal, nenhuma outra equipe do Estado já foi anteriormente vencedora da A-2 e da Copa Paulista na mesma temporada. Mas o Botafogo parece querer muito colocar mais um troféu em sua galeria, este que perdeu o título em casa para o Santo André, em 2014.

Independentemente da missão ser complicada, uma coisa é certa: a torcida aurinegra deverá esgotar a carga de 2.080 ingressos para o duelo de domingo. E, assim como foi contra EC São Bernardo e São Caetano, os torcedores deverão cantar e vibrar durante os 90 minutos, na expectativa de seguir celebrando após o apito final, de preferência com o título, Em 2012, ele veio nos pênaltis. No gol, estava Daniel, que hoje é dirigente no Tigre. Na lateral, Eduardo Diniz era dono da posição, assim como é hoje. Vamos ver se a dupla terá sucesso novamente.

FUTEBOL PAULISTA MOSTRA SUA FORÇA

Ituano e Novorizontino garantiram seus acessos à Série B do Campeonato Brasileiro que, em 2022, deverá ter quatro times do Interior paulista. Isso porque Guarani e Ponte Preta já integram o rol de times do segundo nível nacional – isso se o Bugre (do gerente de futebol Sérgio do Prado e do massagista Maurício, ambos ex-Santo André) não alcançar o acesso à elite; ainda está na briga. Com os outros cinco representantes do Estado na Série A (Palmeiras, Corinthians, Red Bull Bragantino, São Paulo e Santos), já são nove paulistas. Na Série C ainda está o Botafogo, enquanto a Série D contará com as presenças de Santo André, São Bernardo FC, Oeste de Barueri (rebaixado da C). Inter de Limeira e Ferroviária. Ou seja, nada menos do que 15 equipes estarão em campo representando São Paulo. Indiscutivelmente, o mais forte Estadual do País. E quem discordar é bairrista! Inclusive, hoje teremos o sorteio dos grupos do Paulistão 2022, que terá Ramalhão, Tigre e Água Santa. Façam suas apostas!

PÉS DE COELHO

O Palmeiras convidou uma dupla um tanto quanto especial para a final da Copa Libertadores, a ser disputada no dia 27, em Montevidéu, no Uruguai, contra o Flamengo: Silvia e Nickollas Greco, de Mauá, acompanharão in loco o confronto, tentando levar ao Verdão a mesma sorte que levaram ao Maracanã, em janeiro, na decisão da mesma Libertadores, contra o Santos. Naquela ocasião, Breno Lopes marcou o gol do título no apagar das luzes. Não tenho dúvida que os palmeirenses esperam não passar pela mesma angústia. Se bem que, se o final for o mesmo, pode ser até nos pênaltis. Aliás, por falar na torcedora do ano da Fifa e em seu filho, recentemente receberam a visita surpresa do atacante Deyverson no apartamento onde moram, em Santo André, para comemorar o aniversário de Nick. Grande gesto do jogador alviverde, parabéns! E boa viagem à dupla mais palmeirense deste Grande ABC!