Obituário - 09 de novembro de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



09/11/2021 | 00:05



SANTO ANDRÉ

Olívia Previatello, 93. Natural de Monte Sião (Minas Gerais). Residia no Jardim Santo Antonio, em Santo André. Dia 5. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Therezinha da Conceição Gonçalves, 84. Natural de Piracaia (São Paulo). Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 5. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

José Augusto da Silva, 83. Natural de Caruaru (Pernambuco). Residia no Jardim Ipanema, em Santo André. Dia 5. Memorial Jardim Santo André.

Benedito Armando, 72. Natural de Cafeara (Paraná). Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 5. Memorial Jardim Santo André.

Bruno Gaura Filho, 70. Natural de Santo André. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Geraldo Pires dos Santos Filho, 65. Natural de Taubaté (São Paulo). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 4, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Clarice Alves de Siqueira, 61. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Dia 5. Jardim da Colina.

Adauto Veronesi, 59. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 4. Crematório Vila Alpína.

Amara Laurentino da Silva, 57. Natural de Olinda (Pernambuco). Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 5. Memorial Jardim Santo André.

Maria Rosa da Silva, 56. Natural de Santo André. Residia no Jardim Teles de Menezes, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marília Moreno Felix, 39. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 4. Memorial Jardim Santo André.

*

Manoel Raimundo Neto, 68. Natural de Santo André. Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 1º, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, Vila Assunção, em Santo André.

Conceição Nicolau Custódio, 62. Natural de Guaranésia (Minas Gerais). Residia na Vila Príncipe de Gales, em Santo André. Dia 31, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



SÃO BERNARDO

Maria Zulmira da Conceição Lima, 107. Natural de Bom Conselho (Pernambuco). Residia no Parque Selecta, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério dos Casa.

Irene de Andrade Silva, 94. Natural de Assis (São Paulo). Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério de Vila Euclides.

Maria Rodrigues França, 94. Natural de Açucena (Minas Gerais). Residia no Jardim Ipê, em São Bernardo. Dia 4. Jardim da Colina.

Otto Tausendsereund, 86. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Euclides, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Rosa Dogoy, 85. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério dos Casa.

Mathilde Contato Gonçalves, 83. Natural de Ribeirão Preto (São Paulo). Residia no bairro dos Finco, no Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 4. Jardim da Colina.

Djair Ribeiro de Souza, 83. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério da Paulicéia.

Raimundo Gonçalves dos Reis, 78. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério dos Casa.

Nadia Margonari de Abreu, 73. Natural de São Bernardo. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 4. Memorial Jardim Santo André.

Bahzad Saade Said, 74. Natural do Líbano. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 5, em Santo André, Memorial Phoenix.

José Carlos Santos, 71. Natural de Ilhéus (Bahia). Residia no bairro Taboão, em Diadema. Dia 3. Memorial Jardim Santo André.

Neuza Resende, 71. Natural de Atalaia (Paraná). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério dos Casa.

Armando Benedito Rodrigues, 71. Natural de Pacaembu (São Paulo). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério do Baeta.

Paulo Medeiros de Vasconcelos, 65. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Terra Nova 2, em São Bernardo. Dia 4. Jardim da Colina.

Roberto Geraldo Meireles, 60. Natural de Urucania (Minas Gerais). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério dos Casa.

*

Modesto Torres Júnior, 86. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 31. Cemitério dos Casa.

Álvaro Abolis, 84. Natural de Echaporã (São Paulo). Residia no Jardim Anchieta, em São Bernardo. Dia 31. Jardim da Colina.

Maria do Carmo Gonçalves Carvalho, 84. Natural de Solidão (Pernambuco). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 31. Jardim da Colina.

Cleusa Alice de Souza Silva, 83. Natural de Canhotinho (Pernambuco). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 31. Cemitério de Vila Euclides.

Genauro Sebastião da Silva, 66. Natural de União dos Palmares (Alagoas). Residia no bairro Zona Rural, de União dos Palmares. Dia 31, em Santo André. Cemitério Açucena, no bairro Zona Rural de União dos Palmares.

Severino Miguel Baracho, 65. Natural de Nazaré da Mata (Pernambuco). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 31. Cemitério dos Casa.

Josilda Buarque Ferreira, 65. Natural de Água Preta (Pernambuco). Residia no bairro dos Finco, Distrito de Riacho Grande. Dia 31. Memorial Jardim Santo André.

Maria Dilma Alves dos Santos, 64. Natural de Santo Amaro das Brotas (Sergipe). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 31. Memorial Jardim Santo André.

João dos Santos, 55. Natural de Araçatuba (São Paulo). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 31. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

Lourival Barbosa Silva, 93. Natural do Recife (Pernambuco). Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 5. Crematório Vila Alpina.

Jaime Luiz Gonçalves, 74. Natural de São Caetano. Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 3. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Jesus Claudinei Calicchio, 66. Natural de Jaguapitã (Paraná). Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 5. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Carmelino Lacerda Sales, 97. Natural de Belo Campo (Bahia). Residia no Jardim Santa Rita, em Diadema. Dia 31, em São Bernardo. Vale da Paz.

Manoel Firmino de Souza, 96. Natural de Taipu (Rio Grande do Norte). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 5. Cemitério Municipal de Diadema.

Iracema Nascimento dos Santos, 79. Natural de João Pessoa (Paraíba). Residia no Jardim São Carlos, Zona Sul de São Paulo, Capital. Dia 4. Cemitério Municipal de Diadema.

Geraldo Pereira dos Santos, 75. Natural de Belo Horizonte (Minas Gerais). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 5, em São Bernardo. Vale da Paz.

Aparecida Ester Pereira, 75. Natural de Catas Altas Noruega (Minas Gerais). Residia no Jardim Maria Helena. Dia 4. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria do Socorro Pereira de Melo, 69. Natural de Pedra Branca (Ceará). Residia no Centro de Diadema. Pensionista. Dia 5, em Santo André. Vale dos Reis, em Taboão da Serra (São Paulo).

Moisés Gil das Neves, 65. Natural de Machacalis (Minas Gerais). Residia no Centro de Diadema. Dia 5, em Santo André. Memorial parque Paulista, em Embu das Artes (São Paulo).

Quitéria dos Santos da Silva, 63. Natural de Garanhuns (Pernambuco). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 4. Cemitério Municipal de Diadema.

Celso Pereira de Freitas, 50. Natural de Santo André. Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 4. Cemitério Municipal de Diadema.

Amauri Lelis Peixoto, 56. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 5, em Santo André. Vale da Paz.