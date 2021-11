Mário de Oliveira Filho lança hoje candidatura oposição à presidência da OAB-SP

06/11/2021 | 09:30



A menos de vinte dias das eleições internas da seccional paulista da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), marcadas para o próximo dia 25, o advogado Mário de Oliveira Filho apresenta oficialmente a candidatura. Um almoço no restaurante Terraço Palestra Itália, na capital paulista, foi marcado neste sábado, 6, para selar o lançamento da chapa Inovação e Futuro.

"A Advocacia paulista é forte e pujante. Os quase 350 mil advogadas e advogados de São Paulo precisam ter um representante que olhe para as suas necessidades e que aja para colocar a Advocacia paulista no patamar que ela merece estar", afirma o advogado.

O evento servirá para divulgar as propostas e os representantes da chapa.

Desde outubro, quando começaram os registros das chapas, os candidatos vêm jogando pesado na disputa pelo comando da OAB de São Paulo, a maior seccional do País. A campanha motivou representações na Comissão Eleitoral e provocou uma debandada de membros da atual gestão para chapas adversárias.

Ao todo, são cinco grupos da disputa:

Chapa 11 - Conexão e União, do atual presidente e candidato à reeleição Caio Augusto Silva dos Santos;

Chapa 14 - Muda OAB/AP, da advogada Patrícia Vanzolini;

Chapa 20 - A OAB tá on, da advogada Dora Cavalcanti;

Chapa 23 - Inovação e Futuro, do advogado Mário de Oliveira Filho;

Chapa 33 - Movimento OAB pra você, do advogado Alfredo Scaff Filho.

No próximo dia 25 serão escolhidos os membros da diretoria da OAB-SP e da Caixa de Assistência dos Advogados (Caasp), do Conselho Estadual e Federal e as diretorias das subseções. No ano passado, a entidade aprovou, já para as eleições deste ano, a obrigatoriedade da paridade de gênero e de cota racial mínima nas chapas.