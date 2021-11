Avião da cantora e compositora Marília Mendonça cai em MG

Da redação



05/11/2021 | 16:51



Marília Mendonça se encaminhava para um show na cidade de Caratinga, quando o avião em que ela estava caiu. De acordo com a assessora da cantora, ela e mais quatro pessoas foram resgatadas. Na aeronave estavam a cantora, o assessor, o produtor, piloto e copiloto todos já foram encaminhados para o hospital. O Corpo de Bombeiros ainda não confirmou nenhuma informação. Antes de embarcar a artista compartilhou um vídeo em seu Twitter embarcando. O avião era próprio da cantora, e ainda não foi revelado o motivo da queda.

Por volta das 17 horas, uma das vítimas foi retirada de dentro da aeronave pelo Corpo de Bombeiros, mas seu estado de saúde ainda não foi confirmado.



O caso mobilizou a atuação de policiais militares, bombeiros e profissionais do Samu, que se deslocaram ao local da queda. Imagens transmitidas por uma rede local mostram a aeronave de pequeno porte sobre as pedras da cachoeira, com a fuselagem avariada.

Mais informações em breve.