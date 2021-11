Obituário - 08 de novembro de 2021

Ademir Medici

08/11/2021



SANTO ANDRÉ

Paulino do Espírito Santo, 96. Natural de Diogo de Vasconcelos (Minas Gerais). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Baptista Apparecido, 94. Natural de Araraquara (São Paulo). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Paz Val Gracia, 89. Natural da Espanha. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 4. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

José Augusto da Silva, 83. Natural de Caruaru (Pernambuco). Residia no Jardim Ipanema, em Santo André. Dia 5. Memorial Jardim Santo André.

Maria Greco da Mata, 80. Natural de Penápolis (São Paulo). Residia no Jardim Rina, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luzia Marlene Sabino da Silva, 77. Natural de Aguaí (São Paulo). Residia na Vila Eldizia, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nelson Estevam da Silva, 68. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 3, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Deodato Laurentino Neto, 67. Natural de Cajazeiras (Paraíba). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Angela de Fátima Andreucci dos Santos, 66. Natural de Terra Roxa (São Paulo). Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Diarista. Dia 4. Memorial Jardim Santo André.

Diva Fernandes, 63. Natural de Ouro Verde (São Paulo). Residia no bairro Bangu, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Juarez Torres, 63. Natural de São Paulo, Capital Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Técnico eletrônico. Dia 4, em Santo André, Cemitério Chora Menino, em Santana, São Paulo, Capital.

Marcos Donizete Vitorello, 57. Natural de Santo André. Residia na Vila Progresso, em Santo André. Dia 4. Memorial Jardim Santo André.

Marcos Messias, 50. Natural de Santo André. Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Autônomo. Dia 4. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Wilson Rocha, 62. Natural de Bandeirantes (Paraná). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Evanildes Rocha dos Santos, 80. Natural de Poções (Bahia). Residia no Jardim Thelma, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério da Paulicéia.

Dorival Gilberto Tibério, 73. Natural de Santo André. Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 3, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria Fernandes Almeida da Silva, 72. Natural de Saúde (Bahia). Residia na Estrada Marco Polo, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério da Paulicéia.

Manoel José do Nascimento, 57. Natural de Serra Talhada (Pernambuco). Residia no Jardim Industrial, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério dos Casa.

José Pedro Vieira, 56. Natural de Paramoti (Ceará). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério dos Casa.



M A U Á

José Roberto Rodrigues Caroto, 75. Natural de Ribeirão preto (São Paulo). Residia na Vila Bocaina, em Mauá. Dia 4, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Hélia de Fátima da Silva Zanesco, 62. Natural de Santo André. Residia no Jardim das Maravilhas, em Santo André. Dia 3, em São Bernardo. Vale dos Pinheirais.