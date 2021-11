Paralisação de ônibus das empresas EAOSA e Ribeirão Pires afeta 14 linhas

Da Redação

05/11/2021 | 09:15



As 14 linhas operadas pela empresas EAOSA (Empresa Auto Ônibus Santo André) e Viação Ribeirão Pires estão paralisadas desde a madrugada desta sexta-feira (5). As linhas ligam o Grande ABC e a Capital. O motivo da ação é por falta do pagamento de verbas rescisórias aos 100 profissionais demitidos nos últimos meses e também, aos 150 trabalhadores que permanecem na empresa. As empresas responsáveis pela EAOSA e Viação Ribeirão Pires integram o Grupo Baltazar José de Sousa.

De acordo com o presidente do Sindicato, Leandro Mendes da Silva, além da falta de pagamento das verbas rescisórias, também está atrasado o depósito do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). "Os trabalhadores que estão na ativa também estão sem receber suas verbas e irão participar do movimento em solidariedade aos companheiros demitidos", declarou em nota. O Grupo Baltazar é formado também pelas empresas Viação Triângulo, Viação Imigrantes, Viação Riacho Grande, Urbana e São Camilo.

Segundo o sindicato, ainda nesta manhã, as empresas devem apresentar uma proposta aos trabalhadores.

Confira as linhas afetadas pela paralisação:

EAOSA

158 Mauá (Jardim Zaíra)/ São Paulo (Terminal Sacomã)

158BI1 Mauá (Jardim Zaíra)/ São Caetano do Sul (Bairro Santo Antônio)

160 Mauá (Jardim Adelina)/ São Paulo (Terminal Sacomã)

160EX1 Mauá (Jardim Itapeva)/ São Caetano do Sul (Bairro Santo Antônio)

382 Mauá (Bairro Feital)/ São Caetano do Sul ( Bairro Santo Antônio)

382EX1 Mauá (Jardim Itapeva)/ São Caetano do Sul (Bairro Santo Antônio)

403 Mauá (Vila Nova Mauá)/ São Caetano do Sul (Santo Antônio)

RIBEIRÃO PIRES:

040 Santo André (Paranapiacaba)/ Santo André (Terminal Urbano de Prefeito Saladino)

040EX1 Santo André (Parque Andreense)/Santo André (Terminal Urbano de Prefeito Saladino)

063 Ribeirão Pires (Ouro Fino Paulista)/ São Paulo (Terminal Sacomã)

063EX1 Rio Grande da Serra (Santa Tereza)/ São Paulo (Terminal Sacomã)

064 Mauá (Jardim Guapituba)/ São Caetano do Sul (Bairro Santo Antônio)

177 Ribeirão Pires (Terminal Rodoviário de Ribeirão Pires)/Santo André (Terminal Metropolitano Santo André-Leste)

424 Rio Grande da Serra (Centro)/ Santo André (Paranapiacaba)