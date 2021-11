PF investiga corrupção no Tribunal de Justiça de Alagoas

04/11/2021 | 10:47



A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quinta-feira, 4, uma operação que mira em supostos crimes de corrupção e advocacia administrativa praticados por integrantes do Poder Judiciário do Estado de Alagoas. Batizada de "Pecunia non olet", a ofensiva tem entre seus alvos o desembargador Celyrio Adamastor Tenório Accioly, que já foi vice-presidente da corte alagoana. Agentes cumprem, ao todo, 15 mandados de busca e apreensão em endereços de Alagoas e Pará. Além de Accioly, a operação mira um juiz, advogados e empresários.

A suspeita dos investigadores é a de que os "servidores e advogados intermediaram o retardamento de julgamento e proferimento de decisões favoráveis no interesse de uma empresa do ramo da Educação". Como contrapartida, teria havido o pagamento de gastos de um magistrado.

Defesa

A reportagem busca contato com o desembargador Accioly. O espaço está aberto para manifestações.