Merck recebe aval para pílula contra covid-19 no Reino Unido

04/11/2021 | 09:00



O órgão regulatório de saúde do Reino Unido deu seu aval, nesta quinta-feira, a uma pílula contra a covid-19 desenvolvida pela Merck & Co., em parceria com a Ridgeback Biotherapeutics. Trata-se do primeiro país a autorizar o uso do medicamento, que pode ser tomado em casa e tem ajudado a reduzir internações e óbitos de pacientes de maior risco. Conhecido como molnupiravir, o medicamento terá o nome comercial de Lagevrio. Em reação à notícia, a ação da Merck subia mais de 2% nos negócios do pré-mercado em Nova York, por volta das 8h45 (de Brasília). Com informações da Dow Jones Newswires.