Na COP-26, 28 países se juntam a esforços para acabar com produção de carvão

04/11/2021 | 08:53



Um grupo de 28 países, incluindo Chile e Polônia, decidiu assinar um compromisso para acabar com a produção de carvão, durante a Conferência das Nações Unidas para Mudanças Climáticas (COP-26), que acontece esta semana em Glasgow, na Escócia. Com as novas adesões, o acordo passa a ter 48 nações signatárias, entre elas Reino Unido, Alemanha e França. Brasil, Estados Unidos e China não participam dos esforços.

Segundo comunicado do governo britânico, os integrantes do pacto concordaram em encerrar investimentos em novos projetos de geração de energia por carvão e aumentar a produção energética limpa. As economias desenvolvidas vão eliminar gradualmente a energia por carvão na década de 2030, enquanto as restantes, na de 2040.

"Os ambiciosos compromissos de hoje assumidos por nossos parceiros internacionais demonstram que o fim do carvão está próximo", afirmou o secretário de Energia do Reino Unido, Kwasi Kwarteng.

Além dos governos, organizações do setor privado também assinaram o tratado e bancos como NatWest, Lloyds e HSBC concordaram em encerrar o financiamento de projetos de carvão.