Há uma elite ignorante no país, afirma bispo católico do Grande ABC

03/11/2021 | 21:04



Dom Pedro Carlos Cipollini, o bispo responsável por administrar a Igreja Católica nas sete cidades da região, concedeu entrevista para a página no Facebook do Diário na noite desta quarta-feira (3). Trata-se do segundo bate-papo do novo canal de comunicação das mídias digitais do jornal. Toda quarta-feira, às 19h, será entrevistada uma autoridade importante para o Grande ABC. Na semana passada, foi entrevistado o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB).



Entre diversos temas, o religioso abordou a questão do racismo. "O Brasil é um País que não acertou as contas com os 400 anos de escravidão (dos negros). Foi dividido em dois Brasis. O andar de cima era o Brasil branco que podia tudo, as leis valiam em termos. E o andar de baixo era o mundo dos negros que eram tidos como objetos. Isso gerou uma sociedade violenta", declarou.



Ele afirma que a Igreja Católica tem buscado apresentar mais negros ordenados no clero e entre os seus organismos internos compostos por fiéis. Analisa que uma elite presente hoje no país, derivada do período de escravidão, tem resultado em um clima político nacional de disputa. "(Há) uma elite ignorante, que não percebe que está no mesmo navio, e que se dentro do navio as pessoas vão morrendo, vai ser ruim para todos", pontuou.



Dom Pedro também abordou na conversa outros assuntos como a volta gradual à normalidade em meio à melhora dos índices da pandemia, a gestão da crise sanitária pelo Poder Público, as críticas da Igreja Católica ao governo Bolsonaro e a consulta aos fiéis católicos para a realização de um encontro global no Vaticano em 2023, o "Sínodo dos Bispos". Um resumo será publicado amanhã (12) na edição impressa do jornal.



