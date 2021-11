Francisco Lacerda

Diário do Grande ABC



02/11/2021 | 21:05



São Bernardo FC e São Caetano fizeram ontem à noite o clássico regional na segunda e decisiva partida da semifinal da Copa Paulista. Melhor para o Tigre, que dominou a partida, fez 2 a 0, gols de Gionnotti, aos 30 segundos do segundo tempo, e Natan, aos 38, e está na final da competição.



O Tigre, que já havia manifestado interesse em disputar a Série D do Campeonato Brasileiro, chega, assim, à segunda decisão neste ano. No início da temporada foi campeão da Série A-2 do Paulista.



Valendo vaga à final da competição e também em jogo calendário para o ano que vem, o primeiro tempo foi parelho, com poucas faltas e as duas equipes demostrando paciência na saída para o ataque. O Tigre se armava com cinco no meio de campo e tinha mais posse de bola. Os dois laterais eram bastante acionados.



O Azulão tentava explorar os poucos espaços deixados pelo adversário e tentava os contra-ataques. Damasceno, Portuga e Josué eram os mais lúcidos e até tentavam triangulações, sem sucesso. Aos dois times faltava eficiência para furar os bloqueios defensivos. Assim, as duas equipes passaram a arriscar chutes de longa distância. Aos 7, Josué soltou o petardo da meia Lua, mas Júnior Oliveira pôs para escanteio. Aos 17, Cesinha recebeu na direita, trouxe para a esquerda e emendou chute forte, do bico da área. A bola acertou o travessão. Aos 19 foi a vez de Gionnotti, que, na frente da área, bateu forte. Luiz defendeu em dois tempos. Faltavam, entretanto, ao Tigre velocidade e acertar o último passe na conclusão das jogadas. Já o Azulão tocava bem a bola, mas se via preso na defesa devido à marcação alta imposta pelo São Bernardo.



No último lance da etapa inicial, aos 45, Gionnotti levantou na área, Gustavo Ramos escorou e a bola encontrou a rede, mas pelo lado de fora. Jogo equilibrado, mas placar inalterado no primeiro tempo.



Na segunda etapa, precisando da vitória, já que novo empate levava a decisão às penalidades, o São Bernardo logo no minuto inicial mostrou que é forte dentro de casa. Aos 30 segundos, após pressão e saída errada da zaga do Azulão, Gionnotti avançou e tocou na esquerda de Luiz, no chão: 1 a 0,



Aceso, o time de Márcio Zanardi não se acomodava e continuava em cima. Cesinha, que se movimentava pelos três setores, municiava o ataque; Gionnotti era o melhor em campo. Aos 20, Matheuzinho bateu firme, mas Luiz defendeu. Aos 21, novamente Luiz teve de intevir para evitar que o Tigre aumentasse o placar.



Guerreiro, o São Caetano ia para o tudo ou nada. Brigava, tentava pelo alto, mas esbarrava na bem postada zaga adversária. O Tigre dominava o jogo e continuava na pressão, recompensada aos 38. Em outro erro na saída do Azulão, o São Bernardo FC recuperou, Matheuzinnho carregou pela direita, rolou para trás, Rodrigo Souza fez o corta-luz e Natan, de chapa, colocou com categoria no canto esquerdo de Luiz: 2 a 0.



Aos 45 a torcida até ensaiou o ‘olé’. No fim, vitória da equipe mais eficiente.



Agora o Tigre faz a final do torneio contra o vencedor de Botafogo e Portuguesa, duelo que acontece às 19h de hoje, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. A Lusa venceu por 2 a 1 a ida da semifinal.