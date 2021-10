Avanço na saúde

Do Diário do Grande ABC



30/10/2021 | 00:01



A administração de Santo André caminha para uma solução histórica na gestão da saúde do município. Com contrato emergencial por causa de irregularidades encontradas na celebração do convênio entre Prefeitura e FUABC (Fundação do ABC) em 2015, a gestão Paulo Serra (PSDB) tem caminhado para solucionar de vez o problema e celebrar contrato definitivo com uma organização social para gerenciar os equipamentos de saúde da cidade.



O chamamento público aberto pelo governo andreense atraiu oito organizações sociais, que apresentaram propostas para a gestão do setor em Santo André. Em dez dias, o governo deve definir as empresas que serão habilitadas para seguir no processo licitatório.



Além da própria FUABC, estão no páreo a SPDM (Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina), organização social ligada à Unifesp (Universidade Federal de São Paulo), Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde de Suzano, Santa Casa de São Bernardo, entre outras.



A contratação da nova entidade acontece em meio à reformulação da Faisa, que deixa de ser Fundação de Assistência à Infância de Santo André para ser Fundação de Assistência Integral de Saúde e funcionar como uma espécie de braço da gestão de saúde na cidade. As mudanças no setor somente não aconteceram antes devido à pandemia da Covid-19. Mas o governo entendeu que o momento do próximo passo chegou. O momento de ter mais tranquilidade e ainda mais eficiência na gestão das unidades de saúde de Santo André.



Além disso, o prefeito Paulo Serra mostra, com o avanço na proposta da profissionalização da saúde, que a gestão no setor está blindada de solavancos externos, de quem não trabalha para o crescimento e fortalecimento do Grande ABC.



Com a melhora nos índices da pandemia e o avanço do ritmo de vacinação, é importante garantir a retomada de algumas ações. E com a segurança de um serviço bem prestado para a população.<EM>