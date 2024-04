Politize promove ação de educação política em projeto da Unipar

A Embaixada Politize! Santo André iniciou nesta sexta-feira na Câmara de Rio Grande da Serra, uma ação de educação política conjunta com o Projeto Pescar Unipar, que reúne estudantes entre 16 e 18 anos e oferece formação socioprofissionalizante.

Durante três dias, os alunos terão aulas sobre comunicação, participação política, três poderes, combate a fake news e história política do Brasil. A iniciativa também contempla ação para emissão do título de eleitor. As aulas terão continuidade nos dias 29 e 30 deste mês.