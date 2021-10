Obituário - 31 de outubro de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



31/10/2021 | 00:05



SANTO ANDRÉ

Luiz Faria, 91. Natural de Guarantã (São Paulo). Residia na Vila Lucinda, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nelson Daminello, 79. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Santo André. Memorial Planalto.

Maria José Cardoso da Silva, 77. Natural de São João (Pernambuco). Residia no Jardim Cristiane, em Santo André. Dia 27. Cemitério do Baeta, em São Bernardo.

Gilson Rocha, 70. Natural de Santo André. Residia na Vila Helena, em Santo André. Comerciante. Dia 27. Memorial Jardim Santo André.

Neusa Aparecida da Silva, 70. Natural de Santo André. Residia na Vila Lucinda, em Santo André. Dia 27. Memorial Planalto.

José Carlos da Cunha Silva, 65. Natural de Igarassu (Pernambuco). Residia no bairro de Interlagos, em São Paulo, Capital. Dia 27, em Santo André. Cemitério São Luiz, em São Paulo.

Celso Francisco da Silva, 59. Natural de Congonhinha (Paraná). Residia no Jardim Cipreste, em Santo André. Pedreiro. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

João Neitkus, 83. Natural de Joaquim Távora (Paraná). Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 27. Memorial Jardim Santo André.

Rosário Ermita Gomes, 83. Natural da Espanha. Residia na Vila Moraes, em São Paulo, Capital. Dia 27, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.

José Martins do Nascimento, 78. Natural de Guarantã (São Paulo). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério dos Casa.

Celeste Teixeira de Souza, 76. Natural de Gavião Peixoto (São Paulo). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério de Vila Euclides.

Maria Zuleide Alves Pereira, 66. Natural de Ouricuri (Pernambuco). Residia no Jardim Anchieta, em São Bernardo. Dia 27. Jardim da Colina.

Cesidio Fazio, 58. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 27. Memorial Jardim Santo André.

Grimauro das Graças de Sousa, 47. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério dos Casa.

Aroldo Silva Pimentel, 32. Natural de Bacabal (Maranhão). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

Amélia Gomes Viana, 93. Natural do Morro do Chapéu (Bahia). Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 27. Cemitério das Lágrimas.

Avelina de Freitas Sobral, 94. Natural de Portugal. Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 27, em Santo André. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Antonio Guiterrez Martinez, 84. Natural de São Caetano. Residia no bairro Cerâmica, São Caetano. Dia 27. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Zacarias Luiz da Silva, 90. Natural de Panelas (Pernambuco). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal de Diadema.

Gloria Maria Sampaio, 82. Natural do Rio de Janeiro, Capital. Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 27, em São Bernardo. Cemitério dos Casa.

Anita Portela da Silva, 82. Natural de Bonito (Pernambuco). Residia no Jardim Santa Elizabete. Dia 27. Cemitério Municipal de Diadema.

Raimundo Alexandre da Silveira, 78. Natural de Juazeiro do Norte (Ceará). Residia na Vila Lídia, em Diadema. Dia 28. Vale da Paz.

Narcisio Magela Damásio, 49. Natural de Mesquita (Minas Gerais). Residia no Parque Dorotéia. Dia 27. Cemitério Municipal de Diadema.



Adeildo Santana Faustino, 38. Natural de Tabira (Pernambuco). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 27, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Diadema.

Vagner Kamishina Pereira 34. Natural de Diadema. Residia no Jardim União, em Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal de Diadema



M A U Á

Pedro José da Cruz, 56. Natural de Itiuba (Bahia). Residia no Parque Alvorada, em Mauá. Caminhoneiro. Dia 27, em Santo André. Cemitério Jardim da Paz, em Embu das Artes (São Paulo).



RIBEIRÃO PIRES

Alzira Moreira Ventura, 98. Natural de Suzano (São Paulo). Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 27. Cemitério São José.

Ademario Oliveira Brandão, 66. Natura de Nova Canaã (Bahia). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 27, em Diadema. Cemitério São José.