No caminho certo

26/10/2021 | 00:18



Com muito esforço e muito trabalho em conjunto, o Grande ABC está conseguindo vencer a batalha contra a Covid-19, após pouco mais de um ano e meio de uma luta intensa para salvar vidas. A ação de agentes públicos, do protagonismo do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC e as medidas acertadas do governo do Estado no combate à doença fizeram com que a região pudesse chegar ao momento em que, nas últimas três semanas, nenhum paciente tenha dado entrada, vítima da doença, no Hospital Estadual Mário Covas, unidade de saúde referência no Grande ABC, que fica em Santo André.



Hoje o local conta com apenas quatro pacientes de Covid, três na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e um na enfermaria. A redução da demanda tem feito com que a direção do hospital direcione leitos para atender outras patologias, mas ainda garanta a prudente reserva de dez leitos na unidade hospitalar.



A diminuição da procura por atendimento médico está diretamente associada ao avanço da campanha de vacinação nas sete cidades, que já contabiliza 76,8% de sua população total imunizada com a primeira dose da vacina e 61,4% com o esquema vacinal completo. Até aqui, mais de 4,1 milhões de doses já foram aplicadas no público da região, somando as de reforço.



O momento é bem diferente do vivenciado pelo hospital no auge da pandemia, quando alcançou 100% da capacidade na UTI e 80% em leitos de enfermaria. Mas não dá para baixar a guarda, é necessário que cada um, população e poder público, continue dando sua parcela de contribuição para enfrentar de vez o vírus.



Não podemos esquecer que infelizmente nossa região ainda chora pela perda de mais de 10 mil vidas para essa doença, e essa dor jamais será apagada para as famílias que enfrentaram a dor do luto. E por elas é que devemos lembrar que a Covid ainda está presente. Temos de seguir lutando para evitar que outras pessoas chorem por mais perdas. É possível. Os números do Mário Covas mostram isso. Mas depende de todos nós.