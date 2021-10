Resgate da confiança foi uma das marcas no Consórcio, diz Acácio

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



26/10/2021 | 00:21



Secretário executivo do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, Acácio Miranda enalteceu o que classificou como resgate da confiança das prefeituras na atuação do colegiado de prefeitos depois de anos de conflito interno.



No cargo desde janeiro a convite do prefeito de Santo André e presidente da entidade, Paulo Serra (PSDB), Acácio fez um balanço sobre sua atuação em entrevista ao Diário. Ele listou série de projetos que tiveram andamento neste ano, o que foi possível depois do restabelecimento da credibilidade da instituição.



“Trabalhamos em duas frentes. A primeira, reconquistar as prefeituras, os corpos técnicos das administrações e ressaltar aos prefeitos a importância do Consórcio. A outra frente, capilarizar a atuação do Consórcio para que a população soubesse a real atuação da entidade. O Consórcio é muito importante, em especial para as prefeituras menores. E fizemos tudo isso sem orçamento. Ficamos três meses praticamente sem pagar funcionários”, citou Acácio.



Na legislatura passada, crise entre os prefeitos provocou a saída de prefeituras do Consórcio, algo inédito desde a fundação da entidade, em 1990. Diadema chegou a se desfiliar formalmente, enquanto São Caetano e Rio Grande da Serra aprovaram o descredenciamento, porém não cumpriram a quarentena imposta para a oficialização.



“A gente conseguiu fazer do Consórcio uma espécie de embaixada do Grande ABC. Trouxemos secretários de várias esferas, a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), outros agentes e tivemos a cereja do bolo que foi o prefeito da Capital, Ricardo Nunes (MDB), que aderiu ao Consórcio como integrante consultor. Até porque parcela considerável dos nossos problemas interfere na Capital, e parte dos problemas da Capital interfere de certa maneira na região”, discorreu o dirigente.



PROJETOS

Acácio comentou que a crise da Covid-19 reforçou a importância dos debates regionais. Ele lembrou, por exemplo, que foi via Consórcio Intermunicipal que Rio Grande conseguiu insumos para tratar os pacientes com o novo coronavírus e que foi possível remanejar leitos para atender casos graves em cidades que não dispunham de leitos.



“Em negociações feitas por meio do Consórcio, em uma dessas brigas que tivemos, foi a Cross (Central de Regulação de Ofertas e Serviços de Saúde) regional. É algo que avançou, para que o Consórcio e as sete cidades possam regular suas vagas. Sabemos que o SUS (Sistema Único de Saúde) é universal, mas sofremos bastante com a questão durante a pandemia. Os hospitais estavam lotados e tínhamos pacientes de Suzano, da Capital, da Baixada Santista. Talvez essa tenha sido uma grande conquista do consórcio”, comentou.



Acácio ainda listou a chegada do BRT (sigla em inglês para ônibus de alta velocidade), a retomada do debate pra a Linha 20-Rosa do Metrô, a construção da escola de governo, instituição de ouvidorias racial e LGBTQIA+ e a abertura do Procon regional.



Prévias atrapalham relação com o governo do Estado

As prévias do PSDB para escolha do candidato do partido à Presidência da República tem interferido no avanço de negociações de projetos liderados pelo Consórcio Intermunicipal do Grande ABC junto ao governo do Estado. A percepção é a do secretário executivo da entidade regional, Acácio Miranda.



O processo de definição do presidenciável tucano rachou a legenda e essa divisão se replicou no Grande ABC. O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), apoia e é um dos coordenadores da campanha interna do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Já o chefe do Executivo de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), é entusiasta do governador de São Paulo, João Doria. Além de Leite e Doria, concorre nas prévias o ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio.



Acácio chegou à secretaria-executiva do Consórcio tendo no currículo os cargos de subprefeito de Pinheiros, chefe de gabinete da vice-presidência da Câmara dos Vereadores de São Paulo, chefe de gabinete da subprefeitura de Santo Amaro e chefe de gabinete da Casa Civil da prefeitura de São Paulo. Por ter boa relação com muitos quadros da Capital, utilizou esse conhecimento para articular projetos para a entidade.



“Percebi que todo relacionamento que sempre tive com o governo do Estado, e que usufrui ao longo desse período, há cerca de dez dias não é mais o mesmo. Brecaram consideravelmente os projetos que levamos para lá. Em Mauá, por exemplo, estava programada a passagem da carreta da mamografia e não avançou mais. O Consórcio iria ganhar três maquinários do governo do Estado e ninguém fala mais nada, não nos atendem mais”, disse. “Não sei se é a questão das prévias. Talvez seja.”



As prévias do PSDB estão marcadas para o dia 21 de novembro. Tanto Leite quanto Doria garantem que não concorrerão à reeleição em seus Estados. Doria, inclusive, já apresentou seu vice-governador Rodrigo Garcia (PSDB) como seu candidato ao Palácio dos Bandeirantes. No Grande ABC, os diretórios de São Bernardo, São Caetano, Mauá e Rio Grande da Serra fecharam questão pró-Doria. O de Santo André, a favor de Eduardo Leite. Em Ribeirão Pires, houve liberação dos filiados – o que foi considerado um ato pró-Leite, já que o comando da sigla na cidade é ligado a Morando e a Doria.