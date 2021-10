Disputa da OAB na região tem 13 chapas

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



24/10/2021 | 00:42



As eleições para as diretorias das subsecções da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) no Grande ABC terão 13 chapas nas disputas. O pleito, marcado para o dia 25 de novembro, escolherá os novos mandatários das unidades pelos próximos três anos (2022-2024).



Das seis subsecções, em cinco os atuais presidentes disputam a reeleição: em Santo André, Andrea Tartuce; em São Bernardo, Luiz Ribeiro; em São Caetano, João Paulo Borges; em Mauá, Jozelito Rodrigues de Paula; e em Ribeirão Pires, Ricardo Abou Rizk. Nas de São Bernardo e Diadema, as chapas são compostas por integrantes das atuais diretorias e opositores.



A corrida interna na subsecção de Santo André tem sido marcada por acirramento entre os dois grupos e até por politização da disputa – ambos os candidatos possuem aliados na Prefeitura de Santo André. Andrea tenta novo mandado e tem o advogado Leonardo Dominiqueli Pereira como adversário. O Diário mostrou na semana passada que a concorrência esquentou depois que a comissão eleitoral seccional acatou denúncia formulada por Dominiqueli de que Andrea fazia promoção pessoal nos canais oficiais da OAB nas redes sociais, como Instagram e Facebook.



Andrea venceu a disputa passada como oposição ao antigo presidente Roberto Gonçalves. À ocasião, contou com apoio do também ex-presidente da Ordem local e hoje secretário de Meio Ambiente de Santo André, Fabio Picarelli. O dirigente, porém, anunciou publicamente que apoia Dominiqueli desta vez.



Já em São Bernardo, o atual mandatário busca renovar o mandato e tem como concorrente a própria vice, Carmela Dell’Isola, com quem rachou. Corre por fora na disputa Luiz Ricardo Bertanha, que pode se beneficiar com a divisão dos dois principais grupos, até porque o pleito passado foi decidido por margem ínfima de votos – Luiz Ribeiro venceu por diferença de 36 votos Lidia Martins Porfirio, apoiada pelo ex-presidente Luis Ricardo Davanzo.



Bertanha tem conquistado apoio da classe política são-bernardense, em especial de vereadores. Nas últimas semanas, estreitou relação com integrantes do chamado G-10, grupo de dez parlamentares que dão sustentação ao prefeito Orlando Morando (PSDB), mas com sinais de independência. Carmela, por sua vez, viu seus adversários pedirem impugnação de chapa sob alegação de descumprimento de regra de tempo mínimo de atuação (cinco anos). A reclamação está em avaliação na comissão eleitoral, que é presidida por um advogado são-bernardense: Leandro Piccino, presidente da subsecção de São Bernardo de 2010 a 2012.



Em São Caetano não haverá disputa, já que o atual mandatário encabeça chapa única. Borges já havia sido eleito em pleito sem concorrentes e como sucessor de Adilson Paulo Dias.



Na sucessão de Diadema, o atual vice-presidente Renato Moreira Figueiredo terá como adversário o oposicionista Lusinauro Batista do Nascimento. A última vez em que uma chapa de oposição venceu a ala situacionista na OAB diademense foi em 2012, quando Marilza Nagasawa superou Fernando Duque Rosa, atual presidente da unidade – à ocasião foi desbancado o grupo liderado por Maria Marlene Machado.



A disputa em Mauá será entre Jozelito, atual mandatário, Fernanda Massagardi Rodrigues Simões e Danilo Azevedo Sanjiorato. A concorrência também representa racha no grupo que venceu o antigo pleito, já que Sanjiorato é vice de Jozelito.



Em Ribeirão, a briga será entre Ricardo Rizk e Marcelo Lopes da Silva.



Juntas, as seis subsecções somam 18,6 mil advogados inscritos. As eleições ocorrerão de forma presencial, nas sedes de cada unidade.



Para a OAB em São Paulo, quatro chapas se registraram. O atual presidente Caio Augusto Silva dos Santos concorre à reeleição contra Patrícia Vanzolini, Dora Cavalcanti e Alfredo Scaff Filho.